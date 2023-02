Le Comité international olympique au pied du mur

Le 10 février, 36 ministres des sports se sont réunis par visioconférence à l’initiative de la Grande-Bretagne pour débattre de la présence ou non des athlètes russes et bélarusses aux Jeux olympiques de Paris en 2024. Dix jours plus tard, leur exclusion des prochains JO fait consensus .

Dans un communiqué commun, ils ont exhorté le Comité international olympique (CIO) à clarifier sa position sur son principe de neutralité pour accueillir les athlètes russes et bélarusses.

Nous croyons fermement, étant donné que la situation n'a pas changé au sujet de l'agression de la Russie en Ukraine, et dans un impératif d'équité et de solidarité envers les athlètes ukrainiens qui ont vu leurs installations détruites et qui ont dû quitter leur pays (ou qui sont restés pour participer à la défense de l'Ukraine qui, dans de nombreux cas, leur a coûté la vie), qu'il n'y a aucune raison de revenir sur l'exclusion des athlètes russes et bélarusses décidée par le CIO dans sa déclaration du 28 février 2022 , explique le courrier de la coalition.

Tant que ces sujets fondamentaux, ainsi que le cruel manque de clarté et de détails concrets sur la définition de la "neutralité" ne sont pas abordés, nous n'acceptons pas que les athlètes russes et bélarusses soient autorisés à revenir en compétition , affirment-ils.

La ministre canadienne des Sports, Pascale St Onge, fait partie des signataires de la lettre comme ses homologues français, américain, britannique et allemand notamment. Dans un courriel envoyé à Radio-Canada, elle a réitéré son appui à l'Ukraine.

« Le Canada condamne fermement l'invasion injustifiable et non provoquée de l'Ukraine par le président Poutine. La position de notre gouvernement demeure toutefois claire : les athlètes russes et bélarusses ne devraient pas être autorisés à participer à des compétitions sportives internationales. Nous continuons de manifester notre solidarité à l'Ukraine et j'encourage la communauté sportive internationale à faire de même. » — Une citation de Pascale St-Onge, ministre canadienne des Sports

On est actuellement dans un bras de fer avec trois parties, d’une part le CIO, d’autre part la Russie et ses alliés et, enfin, l’Occident qui refuse les athlètes russes même sous bannière neutre aux Jeux de Paris 2024 , déclare Lukas Aubin, directeur de recherche à l’Institut de relations internationales et stratégiques (IRIS), joint en France par Radio-Canada Sports.

Une femme agite un drapeau de la Russie devant le quartier général du Comité international olympique, à Lausanne, en Suisse. Photo : AFP/Getty Images / FABRICE COFFRINI

On voit bien que le CIO, et sa volonté de réintégrer les athlètes russes sous bannière neutre, se met à dos une partie de l’Union européenne, mais aussi les États-Unis et le Canada. Du côté russe, évidemment, on se réjouit de la position du CIO, mais pas seulement en Russie. On voit la même réaction en Afrique, en Amérique latine et, bien entendu, en Asie.

Devant cette fronde, le CIO et son président ne plient pas. Mais selon Lukas Aubin, c’est un jeu dangereux qui se joue à Lausanne.

Le CIO est le propriétaire de ses Jeux olympiques. Il est maître en son logis et il décide qui peut venir et qui ne peut pas venir. On l’a vu dans le passé quand le CIO a toléré et même reconnu l’existence de certains États, alors que tel ou tel État ne les reconnaît pas. Et c’est là toute l'ambiguïté du CIO qui se dit apolitique et neutre, alors que dans la pratique, le CIO fait en permanence de la politique en prenant des décisions centrales, majeures, la dernière en date étant évidemment l’exclusion de la Russie du monde sportif après l’invasion de l’Ukraine.

Le CIO pris dans un étau

En jouant à ce jeu, le CIO est tombé dans son propre piège, car il a pris une décision politique, alors qu'il se disait, depuis sa création, apolitique. Il a donc ouvert une boîte de Pandore. Mais il faut se souvenir que lors de sa création, Pierre de Coubertin avait déjà pris des décisions politiques majeures, comme l’interdiction des femmes ou l’interdiction de participation des colonies. Donc tout cela était déjà des décisions politiques , ajoute le directeur de recherche.

Là, le CIO est donc tombé dans son propre piège, car il a bien conscience que s’il ne referme pas cette boîte de Pandore qu’il a ouverte, à chaque fois que les Jeux olympiques vont se tenir sur tel ou tel territoire en guerre, chaque fois qu’un état sera en conflit avec un autre État, il devra arbitrer et prendre une décision. L’exclusion des Russes est donc un précédent et il faudra voir s’il va tenir sur la durée ou si le CIO ne va pas la refermer.

Le président du Comité international olympique (CIO) Thomas Bach a rencontré à Pyongyang le leader nord-coréen Kim Jong-un. Photo : Reuters / KCNA

Devant ces divisions, on peut facilement imaginer que le président Poutine se frotte les mains. Le chef du Kremlin aurait tout à gagner avec le retour des Russes aux JO de 2024, même sous bannière neutre. Ce serait un premier pas vers la réintégration de la Russie dans l’espace sportif mondial, mais aussi dans l’espace politique et géopolitique mondial tout court.

Pour Lukas Aubin, il y a bien longtemps que la Russie utilise le pouvoir de convaincre (soft power) dans l’univers sportif.

On le sait, le pari de Poutine avec la guerre en Ukraine, c’est sur le moyen terme, de jouer sur une dissension des puissances occidentales sur le terrain. Et, aujourd’hui, on en voit les prémices dans le sport. Quand on sait que le sport est aujourd’hui à l’avant-garde des relations internationales, car il se veut hors des nations. Mais en réalité, il n’est que le reflet de tous ces conflits, de tous ces enjeux. Le cas de l'exclusion de la Russie est révélateur quand on voit qu’il cristallise les tensions internationales. On voit se dessiner qui soutient l’Ukraine dans un éventuel boycott des Jeux olympiques de 2024, comme les pays baltes, la Pologne, la Norvège et la Grande Bretagne.

Un boycottage possible?

Si la menace de l'Ukraine est sérieuse, il n’existe aucun monde où le CIO ne reculerait pas par la suite sur sa décision. On imagine très mal, les Jeux de Paris 2024 avec des athlètes neutres russes sans les athlètes ukrainiens. Et donc, le poids de la volonté du président Zelensky de boycotter l'événement est vraiment trop important. Alors, si cette menace est réelle, le CIO n’aura plus le choix , insiste le chercheur

Le CIO est une instance très puissante. Néanmoins, il est à la croisée des chemins. D’un côté, il cherche à renouer avec ses traditions originelles de l'apolitisme et de neutralité, sauf que cette fois, il a créé un précédent difficile à renverser.

Une analyse en profondeur et une révision sont nécessaires, voire vitales pour le mouvement olympique, selon Lukas Aubin.

Le président russe Vladimir Poutine et son homologue chinois Xi Jinping se sont rencontrés à Pékin lors de l'ouverture des Jeux olympiques. Photo : via reuters / Sputnik

On pourrait peut-être imaginer de repenser la Charte olympique, repenser sa politique. Aujourd’hui, il suffit de lire tous les ouvrages qui s’écrivent sur la géopolitique du sport un peu partout dans le monde. Plus que jamais, le sport, et même plus que durant la guerre froide, est un enjeu géopolitique majeur. Les puissants de chaque État cherchent à s’approprier cette arme. Il y a les puissants des démocraties avec leur imperfection, mais on peut aussi penser aux États autoritaires avec leurs différentes déclinaisons comme les monarchies du Golfe ou les Chinois et les Russes avec leur politique verticale en passant par la Corée du Nord , conclut le directeur de recherche.

Le CIO ne peut plus ignorer ce que le sport est devenu et comment il est utilisé dans le monde.

Il ne peut plus penser que le sport est resté un espace apolitique et neutre. Toute la politique de Vladimir Poutine depuis 22 ans prouve le contraire, mais on pourrait aussi parler de Xi Jinping, président de la Chine, et d’autres dirigeants du Golfe, comme les Qataris ou les Saoudiens.

Le sport est un instrument de puissance qu’il faut manier avec précaution, le CIO devrait être le premier à le savoir. Plus de 30 pays viennent de le lui rappeler.