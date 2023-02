Medvedev réintègre le top 10 de l’ATP, Auger-Aliassime recule d’un rang

Le Russe Daniil Medvedev, vainqueur à Rotterdam , fait lundi son retour dans le top 10 du classement ATP, toujours dominé par le Serbe Novak Djokovic et au sein duquel le dauphin Carlos Alcaraz, titré à Buenos Aires, a mis fin avec éclat à une longue absence.

L'Espagnol, absent plus de trois mois entre une déchirure abdominale fin 2022 et une blessure musculaire début 2023, s'est imposé en Argentine et conserve ainsi une avance respectable sur le Grec Stefanos Tsitsipas, dernier occupant du podium.

Pointé au 12e rang fin janvier, l'ancien no 1 mondial russe a remporté aux Pays-Bas son 16e titre, tandis que l'Italien Jannik Sinner, son adversaire malheureux grappille deux places (12e).

La percée de Medvedev au 8e échelon fait reculer Félix Auger-Aliassime d'une place. Il se trouve maintenant au 9e rang. Son compatriote Denis Shapovalov occupe le 27e.

Le tournoi de Delray Beach a été gagné par l'Américain Taylor Fritz. Son 5e titre lui permet de sécuriser sa 7e place, le meilleur classement de sa carrière qu'il avait obtenu la semaine précédente.

Dans le bas du top 20, l'Allemand Alexander Zverev a réussi à mettre fin à son déclin progressif. L'ancien no 2 mondial, qui s'était blessé lourdement en juin à une cheville, a atteint le 2e tour à Rotterdam et remonte au 16e rang.

Son vainqueur, le Néerlandais Tallon Griekspoor, est l'auteur de la progression de la semaine. Arrêté seulement en demi-finale par Sinner, il bondit de 21 places pour se hisser au 40e rang.

Classement de l'ATP publié le lundi 20 février : Novak Djokovic (SRB) 7070 pts Carlos Alcaraz (ESP) 6480 Stefanos Tsitsipas (GRE) 5940 Casper Ruud (NOR) 5515 Andrey Rublev (RUS) 3860 Rafael Nadal (ESP) 3815 Taylor Fritz (USA) 3660 Daniil Medvedev (RUS) 3250 (+3) Félix Auger-Aliassime (CAN) 3200 (-1) Holger Rune (DEN) 3161 (-1) Hubert Hurkacz (POL) 2995 (-1) Jannik Sinner (ITA) 2745 (+2) Cameron Norrie (GBR) 2615 (-1) Karen Khachanov (RUS) 2470 (-1) Frances Tiafoe (USA) 2350 Alexander Zverev (GER) 2320 (+1) Pablo Carreno Busta (ESP) 2285 (-1) Lorenzo Musetti (ITA) 1855 (+2) Nick Kyrgios (AUS) 1825 Borna Coric (CRO) 1815 (+1)

Iga Swiatek indétrônable

La Polonaise Iga Swiatek, renforcée samedi par sa victoire à Doha, domine plus que jamais le classement de la WTA publié lundi.

L'Américaine Jessica Pegula, finaliste malheureuse au Qatar, monte sur le podium au détriment de la Tunisienne Ons Jabeur.

La Bélarusse Aryna Sabalenka occupe toujours la 2e place, en attendant son retour sur le circuit au tournoi de Dubaï, commencé dimanche, trois semaines après son succès aux Internationaux d'Australie, le premier de sa carrière dans un tournoi du grand chelem.

L'Ontarienne Bianca Andreescu demeure au 36e rang, tandis que la Québécoise Leylah Annie Fernandez gagne deux positions et se retrouve 37e.