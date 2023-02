Patrick Kane réussit un tour du chapeau dans un gain des Blackhawks sur les Leafs

Patrick Kane a réussi un tour du chapeau et les Blackhawks de Chicago ont vaincu les Maple Leafs de Toronto 5-3, dimanche.

Max Domi a été complice de chacun de ses filets. Le troisième but de Kane, son 14e de la saison, a porté le pointage à 3-1 au milieu de la deuxième période.

Les visiteurs ont alors riposté deux fois (Noel Acciari et Mitchell Marner), avant le tout premier but dans la LNH de Cole Guttman, qui s'est avéré le but vainqueur.

Choix de sixième tour il y a six ans, l'Américain de 25 ans a filé sur l'aile droite et a fait mouche d'un excellent tir des poignets. Le but est survenu à 11:42 au troisième vingt.

Domi a complété le pointage dans un filet désert. Kane a ajouté une mention d'aide sur la séquence de telle sorte que les deux coéquipiers ont terminé la rencontre avec quatre points.

John Tavares a signé l'autre but des Maple Leafs, qui étaient en quête d'un troisième gain de suite.

Toronto joue son prochain match mardi soir, à Buffalo.