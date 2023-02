Toujours aux prises avec la COVID longue, Jonathan Toews prend du recul

Toews a expliqué qu'il continuait d'éprouver des symptômes liés à la COVID longue et du syndrome de réponse inflammatoire systémique. Il avait annoncé à l'été 2021, dans une vidéo diffusée sur son compte officiel, en souffrir après avoir raté l'entièreté de la saison écourtée par la pandémie.

Mon corps tombait en morceaux. Je ne pouvais tout simplement pas récupérer. Mon système immunitaire réagissait à tout, peu importe ce que je faisais pendant la journée, avait révélé Toews dans la vidéo en 2021. Ç'a pris du temps, et ç'a été frustrant de ne pas savoir quand ni comment j'allais pouvoir revenir (au jeu). Mais je savais qu'un jour j'allais voir la lumière au bout du tunnel.

Toews, qui a raté les six derniers matchs des siens, a expliqué dimanche qu'il avait trouvé vraiment difficile de jouer malgré les symptômes qu'il continuait d'expérimenter.

Dans les dernières semaines, a-t-il ajouté, c'est arrivé au point où je n'avais pas d'autres choix que de prendre un pas de recul et de me concentrer sur retrouver la santé. Je remercie mes coéquipiers, le personnel d'entraîneur et toute l'organisation des Blackhawks pour leur patience.

Début du widget Twitter. Passer le widget? Fin du widget Twitter. Retour au début du widget?

Le centre manitobain de 34 ans a pris part à 46 des 54 matchs des Blackhawks cette saison, amassant 14 buts et 14 passes.