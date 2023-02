Henrik Kristoffersen s’impose au slalom en conclusion des mondiaux

L'Italien Alex Vinatzer a remporté la médaille de bronze, trois centièmes de seconde devant le Français Clément Noël, champion olympique en titre, au pied du podium de la dernière épreuve des Championnats du monde.

Seulement 16e d'une première manche très serrée, Kristoffersen a réussi le meilleur temps sur un second tracé piégeux pour enlever son premier sacre mondial en slalom, après 23 victoires dans la discipline sur le circuit mondial. Il a signé un chrono combiné de 1 min 39 s 50/100 après ses deux parcours.

L'athlète de 28 ans avait également gagné le titre de champion du monde du slalom géant en 2019 à Are, en Suède.

Derrière lui, Ginnis (1:39,70) a créé une immense sensation en donnant à la Grèce son premier podium aux Championnats du monde de ski alpin.

Skieur de seconde zone au niveau mondial, il avait annoncé sa grande forme avec une 2e place au slalom de la Coupe du monde de Chamonix au début de février. Il s'agissait aussi d'un premier podium grec sur le grand cirque blanc.

Né d'une mère américaine et d'un père grec, Ginnis, 28 ans, a grandi en Grèce et appris à skier sur les pentes du mont Parnasse. Skieur grec depuis 2020 après avoir un temps porté le maillot des États-Unis, il a eu une carrière hachée par six opérations aux genoux, la dernière en août 2021.

Le Canadien Erik Read (1:43,25), seul représentant du pays dans cette épreuve, s'est classé au 31e échelon après avoir occupé la 34e place au terme de la manche initiale.

L'équipe nationale a conclu les Championnats du monde de ski alpin avec une faste récolte de quatre médailles, un record, dont deux en or gracieuseté de l'Ontarien James Crawford, couronné en super-G le 9 février, et de la Québécoise Laurence St-Germais, auréolée en slalom samedi.