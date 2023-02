Deux médailles d’or pour Aurélie Rivard aux Séries mondiales de paranatation

Aurélie Rivard (S10) a connu une journée parfaite à la piscine du Centre sportif de Melbourne samedi, en Australie. La Québécoise a remporté les finales du 50 m libre et du 100 m libre multiclasses au premier arrêt des Séries mondiales de paranatation.

Rivard, médaillée d’argent vendredi au 100 m dos, a été la plus rapide des qualifications aux deux distances, puis a maintenu la cadence dans les finales.

À sa première finale de la journée, au 50 m libre S1-S14, où elle a devancé la Japonaise Ayano Tsujiuchi et l’Australienne Kiera Stephens pour l’emporter au classement, qui est pondéré selon les chronos et les classifications des athlètes.

La Québécoise Myriam Soliman et la Britanno-Colombienne Danielle Kisser ont été stoppées en ronde préliminaire, se classant 12e et 13e, respectivement, tandis que la Québécoise Clémence Paré pointe au 16e rang de cette épreuve.

Un peu plus tard, en finale du 100 m libre, Aurélie Rivard était de retour sur le podium, cette fois en compagnie de Emily Beecroft et Kiera Stephens, toutes deux de l’Australie. La Canadienne Tess Routliffe (SB7) était de cette finale et elle a pris le quatrième rang.

Tess Routliffe, Montréalaise d’adoption, s’est également démarquée, décrochant l’or au 100 m brasse SB2-SB14 afin de lancer sa saison de brillante façon. L’athlète de 24 ans a ainsi devancé, dans l’ordre, les Australiennes Paige Leonhardt et Kiera Stephens.

La paranageuse Tess Routliffe Photo : The Canadian Press / Darren Calabrese

Aussi de cette finale, l'Albertaine Ariana Hunsicker s’est classée quatrième, tout juste à court du podium derrière Stephens. Danielle Kisser et Myriam Soliman n’ont pas été en mesure d’atteindre la finale. Elles ont terminé 11e et 21e de la ronde préliminaire.

Du côté masculin, l'Ontarien Alexander Elliot a nagé dans deux finales, se classant sixième à chaque occasion, soit au 50 m libre et au 100 m libre.

Le Québécois James Leroux a obtenu le même résultat au 100 m brasse, épreuve où Félix Cowan a fini 22e des qualifications. Le Québécois Cowan a aussi terminé 18e du 50 m libre.

La compétition reprendra dimanche avec la présentation des 50 mètres papillon et dos, des épreuves quatre nages et des 200 mètres libres.