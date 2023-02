Les patineurs canadiens s’imposent au sprint par équipe en Pologne

Laurent Dubreuil, Antoine Gélinas-Beaulieu et Anders Johnson ont établi le temps de référence en ralliant la distance en 1 min 19 s 53/100. Ils ont devancé les athlètes norvégiens et néerlandais, qui ont respectivement accusé des retards de 1,36 et 2,08 secondes sur les vainqueurs.

Légèrement plus lents que leurs adversaires norvégiens en début de course, les Canadiens ont accéléré pour prendre les commandes. Ils ont ensuite conservé la tête jusqu'à la conclusion de l'épreuve.

Même une manoeuvre illégale de son adversaires n'a pu empêché Laurent Dubreuil de mettre la main sur sa troisième médaille d'or des Championnats des quatre continents. Photo : La Presse canadienne / Jacques Boissinot

Plus tôt dans la journée, Gélinas-Beaulieu a pris le 5e échelon au 1500 m après avoir arrêté le chrono à 1:46,68. Ses compatriotes Tyson Langelaar (1:47,83) et Connor Howe (1:48,18) ont pour leur part conclu en 12e et 14e places.

La course a été gagnée par l'Américain Jordan Stolz (1:46,16). Il a été accompagné sur le podium par le Néerlandais Kjeld Nuis (1:46,16), ainsi que par le Norvégien Sander Eitrem (1:46,30).

Au 3000 m, les Canadiennes ont fait belle figure, passant bien près d'atteindre le podium. Isabelle Weidemann (4:09,11) a terminé au pied de la tribune, tandis qu'Ivanie Blondin (4:09,36) et Valérie Maltais (4:10,77) ont pris les 5e et 6e rangs. Abigail McCluskey (4:18,37) s'est quant à elle classée 14e.

Le trio de tête est composé de la Norvégienne Ragne Wiklund (4:02,79), couronnée championne aux côtés de la Tchèque Martina Sablikova (4:05,67) et de la Néerlandaise Joy Beune (4:08,35).

Deux représentantes de l'unifolié étaient également en action au 500 m. Carolina Hiller (38,65 s) et Brooklyn McDougall (39,30 s) ont abouti en 12e et 20e positions dans l'épreuve qui a consacré l'Autrichienne Vanessa Herzog (37,96 s).

Pour un deuxième week-end de suite, les compétitions de patinage de vitesse sur longue piste se poursuivront samedi et dimanche à Tomaszow Mazowiecki.