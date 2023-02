Malgré une course difficile, Mirela Rahneva conclut la saison au 3e rang

L'Ottavienne pointait au 2e rang après la première manche grâce à un excellent chrono de 51,66 s. Lors de la seconde, elle a éprouvé des difficultés à négocier certains virages du parcours glacé letton. Elle a été en mesure d'éviter le pire, et de ne pas chuter, mais cette erreur lui a quand même coûté plusieurs centièmes de seconde.

Tina Hermann a remporté l'étape lettonne, la dernière de la saison, et s'est ainsi assurée de mettre la main sur le globe de cristal. L'Allemande a survolé la compétition avec le temps le plus rapide lors de chacune des deux manches. Il s'agit de son deuxième globe de cristal sur le circuit mondial, un premier depuis la saison 2015-2016.

Tima Hermann Photo : Courtoisie / IBSF

Le podium du jour est complété par la Britannique Laura Deas (+0,05 s) et la Belge Kim Meylemans (+0,23 s). La Néerlandaise Kim Bos, qui était au plus fort de la lutte avant la course pour le globe de cristal, s'est contentée du quatrième rang.

L'autre Canadienne en lice, Jane Channell, a terminé 9e.

Malgré cette sortie plus difficile, Rahneva conclut la saison au 3e rang mondial, derrière Bos. Elle égale ainsi son meilleur résultat pour une saison de Coupe du monde après celles de 2016-2017 et 2018-2019.

Plus tôt cette saison, Rahneva a remporté la Coupe du monde de Park City, aux États-Unis et a obtenu le 2e rang à Winterberg en Allemagne.

Rahneva avait aussi gagné une médaille de bronze, aux mondiaux à Saint-Moritz en janvier.

Le Britannique Matt Weston a remporté l'épreuve du côté masculin, devant son compatriote Marcus Wyatt (+0,36 s). L'Allemand Christopher Grotheer (+0,63 s) a terminé 3e place, ce qui était suffisant pour lui permettre de gagner le globe de cristal.

C'était la cinquième fois cette saison que Grotheer montait sur le podium. Il mérite ainsi pour la première fois de sa carrière un titre mondial, succédant ainsi à la légende Martins Dukurs qui a annoncé sa retraite en août.