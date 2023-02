Journée à oublier pour les Canadiens à la Coupe du monde de Reiteralm

Tiana Gairns a signé le meilleur résultat canadien avec une 5e place. Marielle Thompson, qui avait terminé deuxième lors de la course jeudi, a été éliminée en quarts de finale, tout comme ses compatriotes India Sherret et Courtney Hoffos. Dans l'ordre, elles se sont donc classées 13e, 14e et 15e.

En grande finale, Naeslund a devancé la favorite locale, l'Autrichienne Sonja Gigler, par 40 centièmes. L'Italienne Jole Galli a complété le podium.

Il s'agit d'un deuxième triomphe en deux jours pour Naeslund, qui avait également remporté la première étape autrichienne la veille. Invaincue cette saison en neuf départs, elle trône au sommet du classement général avec 900 points, loin devant Thompson (400 pts).

Chez les hommes, Jonas Lenherr a conclu la compétition sur la plus haute marche du podium, avec une avance de 41 centièmes sur le Britannique Oliver Davies. L'Américain Tyler Wallasch a pris le 3e rang.

Le principal rival du Canadien Reece Howden au classement général, David Mobaerg, a fini en 4e position.

Howden a été éliminé en quarts de finale, et a hérité d'une 11e place, ajoutant ainsi 290 points à sa collecte cette saison. Il conserve quand même son avance au classement cumulatif de la Coupe du monde, avec 97 points de priorité sur Mobaerg.

Kevin Drury a aussi vu son parcours s'arrêter en quarts de finale, bon pour le 13e échelon.

Les skieuses et skieurs se déplaceront maintenant vers Bakuriani, en Géorgie, où se tiendront les Championnats du monde.

Autres résultats canadiens

Dames :

Hannah Schmidt : 21e

Abby McEwen : 22e

Antoinette Tansley : n'a pas fini

Messieurs :