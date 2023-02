Un deuxième titre mondial pour Marco Odermatt à Courchevel

Avec un chrono de 2 min 34 s 8/100, le no 1 mondial a été plus rapide que son compatriote Loïc Meillard, médaillé d'argent, et que l'Autrichien Marco Schwarz, meneur au terme de la première manche, par respectivement 32 et 40 centièmes de seconde.

Dix-septième au terme de la manche initiale, Erik Read, seul Canadien en lice, n'a pas été en mesure de rallier l'arrivée à son second parcours.

Ce nouveau titre consacre un peu plus Odermatt comme nouveau roi du ski alpin. Médaillé d'or olympique l'an dernier et vainqueur de quatre des cinq slaloms géants qu'il a disputés cette saison, le Suisse confirme en plus sa domination dans cette discipline.

Quand on gagne une fois, on veut gagner une deuxième fois... donc ce n'est pas fini , avait-il prévenu à l'issue de sa descente triomphante.

Immense favori de l'épreuve, le skieur de 25 ans a d'abord assuré dans la première manche, conclue en deuxième position derrière Schwarz, intouchable.

Puis Odermatt a mis la pression sur Schwarz, en prenant place sur le fauteuil de meneur avant que l'Autrichien ne s'élance. Comme souvent, le skieur de 27 ans a craqué sous la pression pour finalement prendre la 3e place.

La Suisse signe un superbe doublé, sur un slalom géant dont le tracé de la deuxième manche avec été dessiné par un entraîneur helvète.