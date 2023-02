Seth Jarvis et les Hurricanes malmènent le Canadien

Sebastian Aho a rompu l'égalité tôt en troisième période, puis Seth Jarvis, avec son deuxième de trois buts, et Jordan Staal ont vite creusé l'écart et les Hurricanes de la Caroline ont vaincu le club montréalais 6-2, au PNC Arena.

Le défi était de taille pour le Canadien, jeudi, et le résultat n'a pas laissé de doute. Le Tricolore a ainsi vu sa série de victoires être freinée à trois.

Les Hurricanes, qui occupent le deuxième rang du classement général de la LNH, ont souvent embouteillé le Canadien dans son territoire grâce à un bon échec-avant. Même s'il a fallu attendre jusqu'à tôt en troisième période pour voir les Hurricanes prendre le contrôle au pointage, ce moment semblait inévitable.

Aho a amassé un but et une aide, tandis que Jesperi Kotkaniemi a aussi touché la cible pour les Hurricanes, qui ont encaissé un seul revers en temps réglementaire lors de leurs 13 dernières parties.

Andrei Svechnikov a récolté trois aides et Brent Burns, deux. Antti Raanta a stoppé 20 lancers.

Michael Pezzetta et Rafaël Harvey-Pinard ont répliqué pour le Canadien. Samuel Montembeault a repoussé 35 tirs.

Le Canadien était privé du centre Kirby Dach, qui est aux prises avec un virus non lié à la COVID-19. Rem Pitlick l'a remplacé dans la formation.

C'était amusant d'avoir l'occasion de jouer dans cette ambiance, a dit Pitlick après le match. Cam Ward a eu droit à une belle cérémonie, puis le match a été divertissant. Mais j'aurais aimé un résultat différent.

Pour sa part, le défenseur Justin Barron a pris la direction du vestiaire tôt en troisième période et n'est pas revenu au jeu par la suite. Barron a semblé se blesser à l'épaule gauche après avoir été poussé contre la bande par Svechnikov en deuxième période.

Le Canadien jouera son prochain match samedi, quand il rendra visite aux Maple Leafs de Toronto.

En un coup de vent

Avant la rencontre, l'ancien gardien Cam Ward a été intronisé dans le temple de la renommée des Hurricanes.

Une fois la célébration terminée, Pezzetta a vite offert les devants au Tricolore. Il a marqué sur son propre retour en frappant la rondelle au vol après 3:24 de jeu.

Les Hurricanes ont toutefois rapidement renversé la vapeur, appliquant beaucoup de pression sur le Canadien.

Kotkaniemi a créé l'égalité à 12:14, déjouant Montembeault grâce à une belle feinte lors d'une attaque à deux contre un. Jarvis a ensuite complété un beau jeu de passes amorcé par Svechnikov et Aho deux minutes plus tard.

Le jeu a été plus partagé en deuxième période. Les deux équipes ont bousillé de multiples occasions en surnombre tôt dans l'engagement.

Le Canadien a finalement créé l'égalité 2-2 avec 5 minutes à faire à la période, lors d'un avantage numérique. Posté dans l'enclave, Harvey-Pinard a fait bouger les cordages après avoir reçu une passe de Mike Hoffman depuis l'arrière du filet.

Les Hurricanes ont toutefois assommé le Canadien avec trois buts dans un intervalle de 2:55 tôt en troisième période.

Aho a lancé le bal à 2:05, au terme d'une longue séquence dans le territoire des visiteurs. Jarvis a ensuite fait mouche à 3:53, marquant sur un retour après une série de feintes spectaculaires de Burns. Staal a complété la séquence en touchant la cible sur une attaque à deux contre un à 5:00.

L'entraîneur-chef du Canadien, Martin St-Louis, a demandé un temps d'arrêt pour permettre à ses joueurs de reprendre leurs esprits. Cependant, le mal était fait.

Michael Pezzetta a affirmé que le Canadien avait peut-être baissé la garde tôt en troisième période.

Nous avons fait preuve d'un peu de complaisance et ils ont marqué un but. Ensuite, c'est comme si nous avions retiré le pied de l'accélérateur et ils nous ont fait payer le prix.

Raanta a réalisé son arrêt le plus spectaculaire du match avec un peu plus de deux minutes à faire. Il a étiré le bras droit pour stopper un tir de Pezzetta avec son bouclier à la suite d'une belle passe en retrait de Pitlick.

Jarvis a complété son tour du chapeau en marquant en échappée en infériorité numérique avec 19,8 secondes à écouler.

Pezzetta a aussi rappelé que les Hurricanes étaient l'une des bonnes équipes de la LNH.

Ils jouent du hockey dur et rapide. Ils ont profité de leurs occasions.