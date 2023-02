She believes. Elle croit.

Jeudi, elle , c’est la joueuse internationale américaine — peu importe laquelle, honnêtement. Et elle croit sa rivale canadienne quand elle formule ses revendications, car elle s’est battue pendant six ans pour obtenir gain de cause.

Avant la rencontre, les Canadiennes avaient annoncé qu’elles porteraient du mauve, une couleur traditionnellement associée à la lutte pour l’égalité des genres , et qu’elles le feraient tant que notre fédération n’aura pas établi des standards pour un traitement équitable et l’égalité des chances .

Elles sont entrées sur le terrain avec des chandails de cette couleur sur lesquels il était écrit assez, c’est assez . En soutien, les Américaines ont fait comme leurs rivales et ont entouré leurs poignets de ruban mauve. Les deux équipes en ont profité pour porter des rubans blancs avec un message en appui à la cause des personnes trans.

Les joueuses canadiennes et américaines se sont rassemblées dans le rond central avant la rencontre. Photo : Getty Images / Mike Ehrmann

Pour le coup d’envoi, les joueuses des deux équipes ont pris un moment pour se placer sur le rond central. Elles se sont rassemblées en une grande accolade sous des applaudissements nourris du public. Des femmes qui s’unissaient pour une cause commune avant que deux puissances du soccer féminin s’en aillent à la guerre sportive.

Les Américaines ont gagné les deux dernières Coupes du monde, en 2015 et 2019. Les Canadiennes sont montées sur les trois derniers podiums olympiques. En 2021, c’est à titre de championnes qu’elles l’ont fait.

Entre leurs deux titres, les Américaines en ont eu marre : en 2016, cinq joueuses de l’équipe ont déposé une plainte pour discrimination salariale à la Commission d’équité sur l’accès à l’emploi. Puis, avant le mondial de 2019, l’ensemble de l’équipe a intenté la fédération américaine, qu’elles accusaient de discrimination sexuelle institutionnalisée.

Le succès inspire la confiance. La confiance en ses moyens, en sa capacité de gagner sur toutes les plateformes, sportives ou non. La confiance que le public nous suivra, aussi.

Les Canadiennes, médaillées d’or olympiques, vivent la même chose, même si elles ont parfois semblé épuisées dans cette défaite de 2-0 à Orlando. On le comprendra.

Des supporteurs américains avaient apporté des affiches pour appuyer les joueuses canadiennes. Photo : Reuters / JOE SKIPPER

Elles se sentent appuyées par leurs collègues masculins, eux-mêmes durs au possible envers Canada Soccer dans leur communiqué de la semaine dernière, et par le public à Orlando.

La campagne des Américaines se résumait autour d’un slogan simple, qui évacuait certaines nuances, mais qui synthétisait bien leur souhait et qui, en prime, se scandait bien dans les tribunes : equal pay, salaire égal.

L’exercice serait peut-être plus compliqué avec les revendications canadiennes. Certes, comme aux États-Unis, il est question d’équité dans la rémunération, dans la distribution des ressources pour l’entraînement, pour la préparation d’une Coupe du monde. Mais on entre également dans les enjeux de gouvernance, de transparence.

Difficile de gagner une telle bataille de communications, mais les équipes féminine et masculine s’en sortent admirablement lorsqu’il s’agit d’expliquer les enjeux pendant que Canada Soccer se tire dans le pied.

Au-delà de ses formulations regrettables, comme celle qui attribuait les trois podiums olympiques à son investissement permanent dans le soccer féminin, Canada Soccer a carrément dû corriger son premier communiqué de la crise actuelle, comme le rapportait jeudi Rick Westhead de TSN. Un paragraphe qui révélait que Canada Soccer a déjà versé des montants rétroactifs convenus par les deux parties a dû être supprimé parce que l’organisation et les joueuses s’étaient mis d’accord pour que ce versement ne soit pas dévoilé unilatéralement par l’une ou l’autre des parties.

Même quand les espèces se rendent, c’est dissonant et on trébuche. Canada Soccer a contrevenu à une entente de confidentialité quelques jours à peine après le passage d’Andrea Neil au Comité permanent de la condition féminine. L’ancienne joueuse et entraîneuse adjointe de l’équipe nationale y a affirmé qu’elle risquait de faire l’objet de poursuites si elle tenait des propos négatifs envers Canada Soccer en raison d’une clause dans son contrat de l’époque, qui l’empêche de parler de certains détails — financiers, personnels, organisationnels .

Leur geste de jeudi est une autre démonstration qu’elles maîtrisent la communication. Une partie de la bataille est déjà gagnée. Les médias parlent plus que jamais des enjeux extrasportifs de l’équipe canadienne. Les parlementaires s’intéressent à la gouvernance de Canada Soccer. Le comité du patrimoine invitera le président et le secrétaire général de Canada Soccer, Nick Bontis et Earl Cochrane, à témoigner en mars.

Le Canada doit encore jouer deux matchs à la Coupe SheBelieves d’ici mercredi prochain. Le mauve est là pour un bon moment. Reste à voir si l’on songe à d’autres coups d’éclat.

Dans ce même tournoi, en 2020, les Américaines sont entrées sur le terrain en portant leur maillot à l’envers. On ne voyait plus que quelques coutures discrètes et quatre étoiles bien visibles, quatre étoiles pour chaque Coupe du monde gagnée. Ce design a donné naissance à un chandail à part entière et, par conséquent, une preuve de la valeur des joueuses. Deux ans plus tard, leur différend se réglait.

Mais Canada Soccer n’a pas deux ans. S’il n’y a pas d’entente, les joueuses veulent faire la grève au prochain camp. C’est en avril.