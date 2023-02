Patrice Brisebois pas surpris que Gilles Courteau plaide l’ignorance

L’ancien du CH insiste toutefois sur un point. À son avis, il est possible que la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) n’ait pas été mise au courant de débordements semblables, si d’aventure ils ont eu lieu, on gardait tout pour nous à l’époque, rappelle-t-il.

Brisebois a décidé de s’exprimer sur le sujet parce qu’il est content que ces histoires-là sortent .

Il faut maintenant se demander ce qu’on peut faire pour ne plus que ça arrive , a-t-il ajouté en entrevue téléphonique, jeudi.

Depuis lundi, bien des anciens joueurs de la ligue junior québécoise qui se sont prononcés ont juré leurs grands dieux qu'ils n'avaient jamais été témoins d'actes aussi violents que ceux décrits par le juge Perrell.

Dans le jugement rendu à propos du recours collectif, un seul joueur, Stephen Quirk, a joué dans la LHJMQ. En entrevue au Téléjournal mardi, le commissaire de la ligue, Gilles Courteau, a affirmé qu’il n’avait jamais eu vent d’initiations aussi brutales que celles rapportées dans le document de cour. Le Québec serait-il l'exception?

Gilles Courteau Photo : (Sean Kilpatrick/The Canadian Press)

À cela, un autre ancien joueur de la LHJMQ, sous le couvert de l'anonymat, a balayé la question du revers de la main en se demandant à haute voix pour quelles raisons, si la LHJMQ était blanche comme neige, a-t-on décidé d'inclure un règlement strict à propos des initiations dans la constitution de l'organisation.

La ligue s’est dotée de cette politique de tolérance zéro , dixit le commissaire, dès 2000.

Au point 2.16 de ladite constitution, un document qui n’est pas public, on lit que l’initiation des joueurs, plus particulièrement des nouveaux joueurs, est interdite si l’initiation porte atteinte à la dignité ou à l’intégrité de la personne . Des amendes allant jusqu’à 10 000 dollars sont prévues pour les contrevenants qui peuvent aussi se faire suspendre selon la gravité du geste. La disposition a ensuite été enchâssée dans le code d’éthique des joueurs en 2019.

Cela dit, Patrice Brisebois persiste. Il n’est pas étonné de la prétendue méconnaissance du commissaire dans le dossier.

Ça ne me surprend pas. Comme je t’ai dit, c’est à l’interne que ça se passait nos affaires. Les victimes de ça ne vont jamais s’en vanter. Penses-tu que ça te tente d’avouer que tu t’es fait rentrer un bâton de hockey dans l’anus , demande l’ex-défenseur.

Une expérience traumatisante

Mais de quelles affaires est-il ici question?

Brisebois a connu la fameuse pratique du hotbox , soit de se faire enfermer dans les toilettes de l’autobus de l’équipe avec plusieurs coéquipiers et d’y rester pendant de longues minutes, voire une heure ou deux. À la lumière de nombreuses discussions confidentielles dans les derniers jours, l’exercice semblait répandu dans les circuits juniors.

Patrice Brisebois Photo : Getty Images / Bruce Bennett

Recrue chez le Titan de Laval en 1987, Brisebois s’est d’abord fait écrire Bobby Orr sur le front avec un crayon à l’encre indélébile. Il s’en amusait presque, si ce n’est que ça a pris une semaine avant que ça parte .

C’est lorsqu’on l’a enfermé dans les toilettes avec cinq ou six coéquipiers pendant une bonne heure qu’il a été sérieusement ébranlé.

Est-ce que je suis claustrophobe à cause de ça aujourd’hui? Je ne sais pas, je ne suis pas docteur, mais ça a sûrement déclenché quelque chose dans le cerveau , a lancé l’ancien défenseur.

Un peu à l’image de ce qu’on peut lire de la part d’un plaignant dans le jugement, Brisebois affirme qu’il a énormément de difficulté à prendre l’avion aujourd’hui.

Je suis claustro, tu ne croirais pas à ça. […] Je veux me faire incinérer à cause de ça. Pas enterrer. Le monde me dit : "On s’en fout, t’es mort niaiseux". Mais c’est plus fort que moi , a-t-il ajouté.

À nouveau, Brisebois martèle que son expérience ne se compare pas à ce qu’il a lu dans le papier du collègue Martin Leclerc.

« Je ne veux pas que les jeunes qui se sont fait faire ça se disent que je minimise l’impact. Moi, je n’ai pas eu ces affaires-là. » — Une citation de Patrice Brisebois

Une tradition

Brisebois évoque le besoin de rentrer dans le rang, d’être accepté et d’atteindre son rêve comme facteurs qui incitaient les joueurs à son époque à tolérer ces initiations. La chose étant considérée comme normale.

Dans ce temps-là, est-ce que les vétérans pensaient que c’était un problème? Non. Plutôt une tradition. Où est la limite? Qu’est-ce qui est bon, pas bon? Il faut éduquer les jeunes pour qu’ils le sachent , estime-t-il.

Les entraîneurs savaient bien ce qui se passait à l’arrière de l’autobus, croit-il, mais il laissait le contrôle aux vétérans.

Les coachs dirigeaient leur équipe [sur la glace] , précise Brisebois.

Profondément troublé, le lauréat de la Coupe Stanley en 1993 a utilisé des mots comme sidéré , abasourdi devant des actes dégueulasses .

« Je ne peux pas croire. C’est triste et ça me fâche que des jeunes soient allés aussi loin. » — Une citation de Patrice Brisebois

Le recours collectif maintenant rejeté, Brisebois se demande qui aura le courage d’entreprendre des actions légales individuelles à visage découvert et ainsi confier publiquement son histoire humiliante.

Il aura la réponse, comme nous tous, d’ici un peu plus de 100 jours, le temps accordé par le juge aux plaignants pour poursuivre leurs démarches judiciaires.