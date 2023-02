Des parents déçus par le mécanisme de l’Officier des plaintes

Des parents de l’Est-du-Québec ont vécu un véritable parcours du combattant pour dénoncer des gestes qu’ils trouvaient inacceptables. Ils ont cogné à plusieurs portes avant de se tourner vers le processus de dénonciation et ils ont gardé un goût amer de leur expérience. Ils ne recommandent l’Officier des plaintes à personne.

L’histoire remonte à la saison 2021-2022 et concerne les Élites de Jonquière, une équipe qui joue dans la Ligue de développement du hockey M18 AAA du Québec (LHM18AAAQ). C’est alors la première saison complète de l’entraîneur Arnaud Dubé à la tête de l’équipe.

L'ex-entraîneur des Élites de Jonquière, Arnaud Dubé. Photo : Courtoisie : Facebook des Élites de Jonquière

Certains hockeyeurs racontent à leur entourage des mésententes avec leur entraîneur ou des propos malaisants tenus par celui-ci.

Ce n'était pas un début de saison facile, reconnaît la mère d’un joueur qui s’est confiée à Radio-Canada Sports. Il y avait beaucoup d’entraînements punitifs, ça, il nous en avait parlé aussi. Mon fils disait : "Ça n’a pas d'allure, on ne peut même pas prendre d'eau".

Les parents qui nous ont parlés affirment que leurs adolescents ont tous la même réaction : ils leur demandent de ne pas s’en mêler, craignant les répercussions.

Le président de l’Association de hockey mineur du Saguenay–Lac-Saint-Jean, Patrice Fillion, en a vent et décide de vérifier ces rumeurs.

En novembre 2021, il demande au directeur des structures intégrées de son association et à la direction de l’École polyvalente Arvida, puisque les joueurs des Élites de Jonquière fréquentent le programme sport-études, de questionner quelques joueurs de façon anonyme. Cinq seront rencontrés en compagnie d’un professeur qui n’est pas impliqué dans le dossier.

Le Centre de services scolaire De La Jonquière a confirmé que des élèves ont été rencontrés au sein de l’École polyvalente Arvida, mais a aussi décliné notre demande d’entrevue puisque : le dossier concerne des instances externes, donc nous ne participerons à aucune entrevue sur le sujet.

Le rapport qui est produit par Dany Chouinard, alors directeur des structures intégrées à Hockey Saguenay-Lac-St-Jean, fait état d’un malaise au sein de l’équipe.

Les joueurs en général ne se sentent pas bien dans l’environnement de l’équipe quand les entraîneurs sont présents. La grande raison pour cela est que le personnel d’encadrement rabaisse les joueurs de manière significative. Des paroles blessantes et injustifiées également sont nommées en exemple pour dénoncer le manque d’effort selon l'entraîneur :

T’es soft, ton éthique de travail est dégueulasse.

Criss que vous êtes mauvais!

Vous êtes des ostis de pas bons!

Personne ne travaille icitte!

T’es pourri esti!

Personne icitte ne va monter, vous travaillez pas!

Vous êtes des ostis de fifs, vous allez seulement sortir de la glace si vous saignez ou si vous avez quelque chose de cassé.

Une fois le rapport rédigé, le directeur de la structure intégrée et le président de Hockey Saguenay-Lac-St-Jean l’envoie aux dirigeants de l'équipe et de la LHM18AAAQ, en protégeant l’anonymat des hockeyeurs.

Il faut savoir que les joueurs de la LHM18AAAQ sont membres de Hockey Québec et doivent en respecter les règles. La ligue a toutefois son propre conseil d’administration et son propre comité d’éthique et de discipline. L’Association de hockey mineur de la région n’a pas le pouvoir de s’occuper de ce dossier.

Le président, le directeur général et l’entraîneur-chef des Élites de Jonquière ont décliné nos demandes d’entrevue par souci de confidentialité, tout comme la direction de la LHM18AAAQ.

Selon la documentation que Radio-Canada Sports a pu consulter, l’entraîneur Arnaud Dubé a été rencontré par la direction de l’équipe à la suite de ce rapport et il aurait reçu trois recommandations.

Comme l’équipe n’a pas informé les parents de la situation, le directeur et le président de l’Association de hockey mineur de la région décident d’envoyer le résultat de leurs entretiens avec les joueurs aux parents concernés.

Il n’y a pas juste mon garçon qui, finalement, se sentait comme ça, indique un des parents en entrevue. Ça m'a un peu scié les jambes.

Le logo des Élites de Jonquière Photo : Courtoisie : Facebook des Élites de Jonquière

Aucun d’entre eux n’est contacté par l’équipe et certains s’impatientent, surtout que leurs enfants ne sentent pas de changement sur la glace et dans le vestiaire.

Quand l'organisation a eu le rapport, j’aurais aimé que les Élites nous avisent qu'il y avait quelque chose contre l’entraîneur et qu’il fasse une enquête , affirme un parent.

Une mère décide de passer un coup de fil à la direction de la polyvalente qui lui répond essentiellement : Si votre fils n’est plus heureux, sortez-le de là . Une solution qui, selon elle, punit exclusivement les hockeyeurs.

Une autre mère écrit de façon anonyme au policier-parrain de l’équipe. Ce dernier lui répond qu’il ne peut rien faire, puisqu’ il n’y a rien de criminel .

Patrice Fillion leur parle du nouvel outil créé par le gouvernement du Québec, l’Officier des plaintes.

Au début, j'ai appelé Sport’aide, se rappelle un des parents. Quand je leur ai parlé de la situation, ils m’ont dit : "On regrette, on ne peut rien faire pour vous. Monsieur, il faut porter plainte". C'est là qu'on a porté plainte.

Si c’était à refaire, je ne le referais pas.

Je tiens à le dire, on a été bien reçu à l'Officier des plaintes, indique un des parents. La personne qui nous a reçus nous a dit que c'était grave ce que nos jeunes vivaient, puis que oui, il fallait déposer une plainte.

On leur suggère de réunir les quatre plaintes dans un même dossier.

Leur plainte est jugée recevable et sera entendue par le Comité de protection de l'intégrité (CPI), composé de trois personnes totalement indépendantes des fédérations sportives et qui ont le mandat de rendre une décision.

La plainte vise l’entraîneur Arnaud Dubé pour harcèlement psychologique et actes de violences psychologiques.

Première embûche : la confidentialité.

Il est obligatoire de transmettre aux personnes visées par une plainte le nom du plaignant, dans ce cas-ci les parents des hockeyeurs. L’équipe et l’entraîneur ont donc rapidement su quels joueurs avaient dénoncé.

Deuxième embûche : convaincre des gens de témoigner.

Il incombe aux parents de convaincre les témoins de donner leur version devant le CPI et ils se rendent compte que des adultes dans l’entourage de l’équipe, qui avaient signalé leur appui, refusent maintenant de témoigner pour toutes sortes de raisons.

Troisième embûche : le témoignage des joueurs.

Le CPI réclame que les joueurs (des mineurs de 15 à 17 ans) témoignent devant le comité et sans accompagnateur. Les audiences se font en vidéoconférence, mais les jeunes hésitent puisqu’ils craignent des représailles. Ils côtoient tous les jours l’entraîneur qu’ils dénoncent et ils savent qu’il écoutera leurs témoignages lors de la vidéoconférence.

Les joueurs vont finalement présenter une déclaration assermentée, mais ça n’aura pas le même poids qu’un témoignage.

La plainte a été déposée le 23 décembre 2021 et la dernière audience a eu lieu le 30 mars 2022. Le rapport a été produit le 20 avril 2022. Un processus long et pénible pour les parents et, surtout, pour les joueurs qui ont continué d’avoir des entraînements avec l’entraîneur et le DG de l’équipe plusieurs fois par semaine.

On était bien surpris de voir que l'entraîneur était encore en place, se rappelle un des parents. Il était encore en contact avec les jeunes qui avaient déposé des plaintes. On s'attendait, à tout le moins, à ce qu'on enlève au moins l'entraîneur le temps que dure la procédure.

Selon les hockeyeurs, l'entraîneur les aurait tout simplement ignorés durant le reste de la saison.

En fin de compte, le CPI laisse tomber la plainte pour harcèlement contre l’entraîneur puisqu'il s’est excusé à son équipe après un match en décembre.

Pour ce qui est de l’abus :

« Le CPI retient des témoignages à l’audition et de la preuve au dossier que certains gestes posés par M. Dubé envers certains joueurs, ainsi que certaines des paroles proférées par ce dernier dépassent les limites de ce qui est acceptable dans le cadre d’une relation entraîneur-joueur. Malgré ses intentions, M. Dubé a fait preuve d’un manque de jugement à quelques reprises, plusieurs de ses commentaires et remarques étant répréhensibles. [...] Toutefois, le CPI considère qu’une sanction est nécessaire en la présente instance afin d’assurer que le comportement et les gestes de M. Dubé ne se répètent pas. » — Une citation de Tiré de la décision du Comité de protection à l'intégrité

Le CPI ordonne que l’entraîneur suive une formation d’une durée de 3 à 5 heures discernée (sic) par Sport'Aide ou un organisme similaire afin de le sensibiliser aux possibles répercussions de ses gestes et paroles, et ce avant le 30 juin 2022.

Des sanctions au gré des comités

Avec cette décision, les parents ont l'impression qu'il existe une politique du deux poids deux mesures.

Si un joueur en insulte un autre sur la glace, il sera soumis au règlement D62 (se livrer à des insultes ou intimidations de nature discriminatoire) et sera suspendu cinq matchs à la première infraction.

L’entraîneur qui a admis devant le comité avoir utilisé du langage grossier envers ses hockeyeurs a droit à une formation.

C’est le Regroupement Loisir et Sport du Québec (RLSQ) qui chapeaute l’Officier des plaintes.

Questionnée sur le processus pour décerner une sanction, Lise Charbonneau, directrice de la gestion des risques et protection de l’intégrité, a expliqué que les sanctions données sont à la discrétion de chaque CPI.

Il n'y a pas d'échelle déjà prévue, mais dans le cours des activités des comités de protection de l’intégrité, on se rend compte qu'il va peut-être falloir éventuellement dire, par exemple : "Dans un cas X, ce sera telle réprimande et, dans le cas Y, lors d’une deuxième offense, ce sera une lettre d'excuse, etcetera." , affirme la directrice.

Elle ajoute que chaque dossier est un cas d’espèce . Un travail aurait déjà été entamé pour mieux arrimer les sanctions du CPI à celles des fédérations sportives.

« Je ne me souviens plus à quelle date on l'a fait, mais on a demandé à certaines fédérations de fournir leurs échelles de sanctions qu'ils appliquent déjà pour leurs membres, pour que ça serve de réflexion aux membres des comités au besoin. Alors oui, c'est déjà en place, on a déjà commencé à diriger les membres des comités vers ces documents-là effectivement. » — Une citation de Lise Charbonneau, directrice au RLSQ

Avec le recul, les parents affirment qu’ils ne passeraient pas par le même chemin.

Je ne referai jamais ça, jamais de ma sainte vie , affirme sans détour un parent.

Pas pour ce que ça a donné, ajoute un autre. Je pense que nos jeunes ont chèrement payé cette épreuve-là pour le résultat que ça a donné.

Pour le changement de culture, on repassera , souligne un troisième parent.

Un processus long et pénible

Les parents sont aussi désappointés par le processus. Ils ont senti que tout reposait sur les épaules d’adolescents qui ne cherchaient qu’à jouer au hockey sans avoir peur de représailles.

L'ex-entraîneur des Élites de Jonquière, Arnaud Dubé. Photo : Courtoisie : Facebook des Élites de Jonquière

Dans tout ça, il n’y a personne qui s'est occupé des jeunes, affirme un des parents. La Ligue midget AAA, ils ont validé auprès des Élites ce qui se passait, mais ils n’ont jamais été validés avec les jeunes. Tout le monde est au courant qu’il y a un problème dans l'équipe, mais personne ne va rencontrer les jeunes pour savoir ce qui arrive. L'organisation des Élites rencontre les jeunes, mais le coach est toujours dans la rencontre.

Les parents ont été étonnés que certains témoignages de la partie adverse comportent des informations confidentielles qui n’avaient rien à voir avec le dossier, comme la séparation d'un des couples ou les problèmes académiques d'un joueur. Le comité ne les aurait pas rappelés à l’ordre.

Un des témoins des plaignants a reçu un texto de la partie adverse alors que les audiences n’étaient pas terminées. Le CPI a seulement dit à ce témoin de déposer une nouvelle plainte.

La directrice du RLSQ rappelle que chaque partie est avertie dès le départ qu’elles sont tenues de garder l’histoire confidentielle. Toutefois, si un des plaignants ou des défendeurs brise la confidentialité, il n’y a pas de processus clair pour y remédier.

« Est-ce que le comité devrait faire une autre plainte contre l'individu qui a manqué à son obligation de confidentialité? Ou encore de retenir une conclusion dans son rapport pour que ça remonte à la fédération après? Va falloir travailler ce volet-là. Il ne faut pas oublier une chose, le comité n'est pas un tribunal. Comment on va sanctionner un bris de confidentialité dans ce cadre-là, il va falloir que j'y réfléchisse, mais on est sensibilisés. D’ailleurs, c'est un de mes mandats de regarder ce genre de difficultés-là. » — Une citation de Lise Charbonneau, directrice au RLSQ

Il faut aussi rappeler que la politique en est à ses premiers balbutiements, tient à préciser la directrice. C’est entré en vigueur le 1er février 2021, la politique et ses règles. C'est comme le canevas de base, et les gens qui siègent sur les comités d'intégrité étaient aussi nouveaux à l'exercice.

Des guerres de clochers

Le président de l’Association de hockey mineur du Saguenay–Lac-Saint-Jean ne s’en cache pas, il y a de vieilles rancunes entre son organisation et les Élites de Jonquière. Des mésententes qui remontent à plusieurs années.

C’est comme si dans une maison, on est deux à se chicaner pour la salle de bain , lance de façon imagée Patrice Fillion.

Les parents qui ont porté plainte ignoraient l’existence de ces conflits, mais ils ont tous affirmé que plusieurs heures des audiences ont porté sur ce sujet.

Le président de Hockey Saguenay-Lac-St-Jean regrette d’avoir conseillé aux parents de porter plainte. C’est la seule chose qu’il changerait dans l’histoire. Les jeunes en ont payé le prix.

Si un parent arrivait avec une situation semblable aujourd’hui, je lui dirais : "Tu as deux choix, tu fermes ta gueule ou tu prends ton enfant et tu t’en vas chez vous", affirme Patrice Filion. C’est tout. Et c'est la pire réponse que je peux donner à un enfant.

La directrice du RLSQ se dit déçue d’entendre l’histoire de ces parents.

Capture d'écran du bouton «Je porte plainte». Photo : RLSQ

Je dois vous dire que l'on parle d'un seul dossier. Dans les deux dernières années, de février 2021 au 31 janvier 2023, il y a eu 488 plaintes logées à travers le bouton Je porte plainte et, honnêtement, à part un ou deux dossiers comme celui-là, on n'a que de bons commentaires.

L’entraîneur Arnaud Dubé a démissionné jeudi après que l’histoire ait été publiée par le Journal de Montréal, par respect à l’équipe et ses joueurs .

Je croyais avoir été jugé convenablement par un organisme externe qu’est le Programme de l’Officier des plaintes à l’intégrité dans le sport pour les événements qui sont survenus en 2021. Ce fut un processus sérieux et rigoureux. Les ajustements avaient été apportés. Malheureusement la situation a pris trop d’ampleur, je me dois de me retirer de mes fonctions aujourd’hui , a-t-il déclaré dans le communiqué publié par la ligue.

Pour ce qui est des parents, ils espèrent que leur histoire poussera l'Officier des plaintes à faire quelques ajustements à son processus de plainte.