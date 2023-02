L‘inébranlable confiance de Mikaël Kingsbury à l’approche des Championnats du monde

Le bosseur québécois dit ne pas se mettre de pression additionnelle pour maintenir en vie sa séquence ininterrompue de podiums aux mondiaux (3 médailles d'or, 1 d'argent, 2 de bronze en simple et 3 d'or et 2 d'argent en parallèle). Il n’a été exclu du podium qu’une seule fois et ça se passait en bosses en parallèle, en 2017, en Espagne.

Je me sens bien et je suis exactement là où je veux être mentalement. Je vais aux Championnats du monde pour gagner et faire la meilleure performance que je peux. Je sais que ce que j’y ai déjà accompli était incroyable , a expliqué Kingsbury.

« Nous sommes au cœur de la saison où l’on se sent plus dans le bain. Les choses vont super bien pour moi. L’événement revient aux deux ans pour nous. J’ai une belle opportunité de poursuivre ma série, mais je ne veux pas skier en pensant à ça. » — Une citation de Mikaël Kingsbury, skieur acrobatique

En ce qui a trait à la piste qu’il devra négocier à Bakuriani, en Géorgie, il la découvrira comme tout le monde, une situation qui l’avantage selon lui.

« Il n’y a jamais eu de Coupe du monde là-bas. J’ai vu des photos, mais il est difficile de dire de quoi l’inclinaison aura l’air ou de la façon dont ils construiront la piste , a enchaîné le vétéran de 30 ans, auteur de neuf podiums en Coupe du monde cette saison.

Aux derniers Championnats du monde (au Kazakhstan), ce n’était pas la piste la plus incroyable. Ils (les organisateurs) disent qu’elle aura 28 degrés d’inclinaison. Mais ça dépend souvent de la personne qui prend les mesures.

À Val Saint-Côme, c’est une très belle piste avec une moyenne de 28 degrés. Mais on skie parfois des pistes plus faciles qui annoncent la même chose même si ce n’est pas le cas.

« C’est sûr que le calibre va être fort. Tous les meilleurs seront en bonne santé. Je ne m’attends pas à une piste plus difficile que ce qu’on a vu ailleurs cette année. J’ai hâte de la découvrir. Ce qui est le fun avec les nouvelles pistes, c’est qu’elles avantagent ceux qui s’adaptent rapidement. Et c’est là une de mes forces. » — Une citation de Mikaël Kingsbury

Soigner les petits bobos

C’est en Italie, où a eu lieu la dernière Coupe du monde avant les mondiaux samedi dernier, que le triple champion du monde en simple peaufine sa préparation tout en soignant sa blessure au poignet gauche.

Il porte encore des bandages et il se limite à des demi-descentes pour ne pas trop solliciter son articulation endolorie.

Avec le travail en physio, je devrais être à 100 % pour les Championnats du monde. C’est bien d’avoir cette période d’arrêt entre la Coupe du monde et les mondiaux , a indiqué le bosseur de Deux-Montagnes.

Mikaël Kingsbury parle de sa préparation à l'approche des Championnats mondiaux en Géorgie

Kingsbury n'en sera pas à une dernière présence à des Championnats du monde puisqu'il compte bien prendre part à l'édition de 2025 qui précèdera les Jeux olympiques de Milan-Cortina d'Ampezzo.

Il y en aura d’autres en 2025. Oui, les Jeux olympiques de 2026 seront probablement mes derniers, mais je n’aborde jamais une compétition avec cette notion dans mon esprit , a expliqué Kingsbury.