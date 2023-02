René Fasel, l’ancien patron du hockey mondial, serait devenu citoyen russe

L’ancien président de la Fédération internationale de hockey sur glace (IIHF) a régné en roi et maître sur le hockey mondial durant plus de deux décennies avant de quitter son poste en 2021 après 27 ans.

Selon l’agence de presse russe Interfax, il est devenu citoyen russe.

Article de l'agence de presse russe Interfax sur René Fasel. Photo : Interfax

Bien qu’une pluie de sanctions s'abatte sur les sociétés russes depuis le début de la guerre en Ukraine, René Fasel serait également devenu copropriétaire d’une vaste entreprise dans le domaine fruitier, toujours selon la même agence de presse.

Il aurait investi 54 % dans la société Alma Holding, une société russe de production de pommes : 400 hectares dans un verger aux abords de la mer Noire.

Le média suisse Blick a pu consulter le registre de commerce russe qui semble confirmer que l'entreprise est bien enregistrée au nom de René Fasel.

Entreprise russe de René Fasel. Photo : Registre du commerce russe

Une association avec un oligarque sur la liste noire du Canada

Le nouveau partenaire de René Fasel est Volga Group Agro, une société appartenant à l'oligarque russe Gennady Timchenko, un proche de Vladimir Poutine. Le milliardaire serait la personne la plus riche de Russie. Selon l'hebdomadaire américain Bloomberg, spécialisé dans les questions économiques, la fortune de Timchenko serait évaluée à 13 milliards de dollars américains.

Gennady Timchenko, fondateur de la société de trading pétrolier Gunvor et propriétaire du groupe d'investissement Volga, est sur la liste noire du Canada depuis 2014. Photo : afp via getty images / SERGEI KARPUKHIN

Les sociétés de Timchenko ont toutes fait l’objet de sanctions par le gouvernement américain, dans un premier temps, à la suite de l'invasion de la Crimée. L’Union européenne a, quant à elle, sanctionné l’oligarque après l’invasion de l’Ukraine. Il figure même sur la liste noire du Canada.

Les amitiés entre René Fasel et le président Poutine n’ont jamais été un secret. Le président russe l’a même décoré de l'Ordre de l’amitié. Il faut se souvenir que René Fasel s’était opposé publiquement aux sanctions contre les athlètes russes après le vaste scandale de dopage.

Il fait également encore l’objet d’une enquête de la commission d’éthique de l'IIHF. On lui reproche son implication avec la Russie et la KHL. Selon la fédération, la ligue russe de hockey appuie la guerre en Ukraine. L'ancien président de l'IIHF est d’ailleurs devenu un consultant pour la KHL.

René Fasel et Vladimir Poutine. Photo : sputnik/afp via getty images / MIKHAIL KLIMENTYEV

La dernière année de son règne, il a tenté de maintenir les Championnats du monde masculins au Bélarus, obtenant ainsi les faveurs du président Loukachenko.

Au mois de novembre dernier, la commission d’éthique de l’IIHF a fortement réprimandé la Fédération russe de hockey. On lui reproche d’avoir utilisé ses clubs et son circuit pour faire la promotion de la guerre en Ukraine. On attend toujours de savoir si l’ancien président Fasel, membre honoraire à vie de la fédération, fera l’objet de sanctions.

L'ancien défenseur des Olympiques de Gatineau, David Aebischer, dans l'uniforme du HC Fribourg-Gottéron. Photo : Gracieuseté du HC Fribourg-Gottéron

L’information selon laquelle René Fasel est devenu citoyen russe ne fait pas le bonheur de tous en Suisse.

Le club de hockey suisse FR Gottéron avait rendu hommage à René Fasel en retirant son maillot. On avait alors reconnu son implication pour faire rayonner dans le monde la région de Fribourg , a déclaré à Radio-Canada Sports, Stéphane Decorvet, le responsable des communications du club.

Il faut tout de même être prudent avant de prendre la décision de retirer le nom de Fasel de l'organisation du club, car nous n'avons pas encore confirmation de sa citoyenneté russe. Le sujet est tout de même assez important et va faire l'objet de discussion au prochain C.A. dans 10 jours , a-t-il ajouté.

René Fasel n'a pas répondu à nos demandes d'entrevue. La Fédération internationale de hockey, par la voix de son nouveau président, Luc Tardif, nous a indiqué que la commission d’éthique indépendante est sur le point de statuer. Ces nouveaux éléments seront à rajouter au dossier.

Si elle s'avère, cette nouvelle naturalisation russe pour le président honoraire à vie d'une des plus importantes fédérations internationales vient de donner un goût amer à tous les défenseurs d'un sport neutre.