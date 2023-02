Mikaela Shiffrin sacrée en géant, sa 13e médaille mondiale

Shiffrin a dominé les deux manches et a remis un chrono cumulatif de 2 min 7 s 13/100.

L'Italienne Federica Brignone a décroché l'argent à 12 centièmes et la Norvégienne Ragnhild Mowinckel le bronze à 22 centièmes.

Au bout du suspense et malgré une faute en fin de deuxième manche, Mikaela Shiffrin a réussi l'exploit d'être sacrée dans une quatrième discipline différente après le slalom (2013, 2015, 2017, 2019), le super-G (2019) et le combiné (2021).

Une scène de joie partagée entre Ragnhild Mowinckel, Mikaela Shiffrin et Federica Brignone. Photo : Reuters / ALEKSANDRA SZMIGIEL

Avec sept titres aux Championnats du monde, elle rejoint au palmarès la Suédoise Anja Pärson, les Autrichiens Toni Sailer et Marcel Hirscher, et la Française Marielle Goitschel. Seule l'Allemande Christl Cranz (15 médailles, dont 12 titres), skieuse des années 1930, a remporté plus de titres et de médailles que Shiffrin.

L'Américaine de 27 ans réussit pleinement ses mondiaux après avoir décroché l'argent du super-G la semaine dernière. Entre-temps, elle s'est pourtant séparée de son entraîneur historique Mike Day, qui a quitté son équipe brutalement mercredi après sept ans à ses côtés.

La Française Tessa Worley, déjà championne du monde du géant en 2013 et en 2017, a chuté en fin de deuxième manche. Un scénario cruel parce qu'elle se trouvait en position de monter sur le podium du dernier grand défi de sa carrière, à 33 ans, devant son public.

La Franco-Ontarienne Valérie Grenier a pris la 20e position (+2,58), un rang devant sa compatriote Britt Richardson (+2,64).

Vendredi, ce sera au tour des hommes d'effectuer le slalom géant.

Les Championnats du monde de ski alpin, présentés à Courchevel et à Méribel en France, se termineront dimanche avec la présentation du slalom masculin.

Radio-Canada Sports présentera le slalom féminin samedi.