Au milieu de la tempête, l’avenir de Bev Priestman s’invite dans les manchettes

En matinée, mercredi, le quotidien The Guardian rapportait que Priestman envisageait un nouveau défi professionnel après la Coupe du monde de l’été prochain. L’entraîneuse travaillait déjà dans des circonstances difficiles, avec la grève avortée de ses joueuses, qui réclament notamment une transparence accrue de leur fédération nationale.

Christine Sinclair détient depuis 2020 le record pour le plus de buts marqués à l'international. Photo : The Canadian Press / DARRYL DYCK

En visioconférence, Priestman ne s’est pas cachée : oui, après la médaille d’or gagnée par le Canada à Tokyo en 2021, a-t-elle soutenu, des occasions d’emploi se sont présentées. Mais, consciente de l’enjeu à six mois d’un Mondial, elle a tenté de se faire rassurante.

Le plus important, c’est mon engagement envers les joueuses, a indiqué Priestman. J’ai vécu des moments incroyables avec elles, et je veux que ça continue. Les circonstances sont évidemment difficiles. Mais mon objectif, c’est de vivre d’autres moments avec elles.

Priestman a savamment évité un aspect de la question qui a généré cette réponse : celle de la raison qui pourrait expliquer son potentiel départ, c’est-à-dire les compressions budgétaires que dénoncent les joueuses et les joueurs.

La sélectionneuse est demeurée prudente, on la comprend bien, dans ses propos. La conférence de presse des joueuses tenue mardi l’a bien établi : tout commentaire sur les détails des négociations est à proscrire.

Mais visiblement, Priestman est convaincue du bien-fondé de la cause des joueuses, auxquelles elle a rendu hommage. Elles ne se battent pas uniquement pour les six prochains mois de leur vie professionnelle, a rappelé Priestman, mais aussi pour toutes celles qui vont les suivre. Et elles défendent des principes qui sont chers à la Britannique de 36 ans.

Comme femme, est-ce que je crois en l’égalité? Absolument, a souligné Priestman. J’ai un petit garçon, et je veux qu’il sache que j’ai droit aux mêmes chances que quiconque au monde.

« C’est une grande fierté et un grand honneur de les représenter. Comme sélectionneuse, je souhaite que ce soit réglé dès que possible. C’est ce que l’association veut, c’est ce que les joueuses veulent. C’est censé être l’année la plus enivrante de leur carrière. » — Une citation de Bev Priestman, sélectionneuse, équipe canadienne de soccer féminin

La démonstration de soutien de Priestman n’est que l’une des nombreuses qu’ont reçues les joueuses canadiennes.

Après en avoir fait part à ses quelque 2,1 millions d’abonnés sur Instagram, la vedette américaine Megan Rapinoe a expliqué à TSN, en zone mixte, pourquoi elle appuyait ses collègues du Canada, qu’elle soutient à 100 % .

Nous serons derrière elles, peu importe ce qu’elles souhaitent faire, a indiqué Rapinoe. Certaines choses sont plus importantes que ce qui se passe sur le terrain. Ça en fait partie. Ce sont des droits de base. […] Ce sont les championnes olympiques. Leur victoire était bien méritée, c’était un grand pas en avant.

« Que leur fédération les accueille comme ça après avoir gagné une Coupe du monde, c’est c…ment fou. » — Une citation de Megan Rapinoe

D’autres joueuses américaines, comme Alex Morgan, ont confirmé l’appui sans réserve de leur équipe envers les Canadiennes, qui préparent une action collective pour le match de jeudi, à la Coupe SheBelieves, justement contre les États-Unis.

La capitaine de l’équipe nationale de hockey féminin, Marie-Philip Poulin, a aussi communiqué son appui aux joueuses de soccer.

On n’aime pas entendre parler de ce genre de choses, a souligné Poulin. Nous sommes derrière elles. Nous les appuyons. Nous espérons que ça finira bien pour le soccer au Canada. Nous avons été chanceuses jusqu’ici, et nous espérons que le sport féminin va continuer à grandir.