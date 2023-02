Il y a 15 ans, l’improbable retour du Canadien face aux Rangers

C’était il y a 15 ans. Le 19 février 2008, au Centre Bell, le Canadien réussissait la plus grande remontée de sa longue et riche histoire. Il a remporté une victoire improbable de 6-5, concrétisée en séance de tirs de barrage, après avoir accusé un retard de cinq buts face aux Rangers de New York.

C'est certainement l’un des plus grands souvenirs de ma carrière , témoigne Francis Bouillon, qui avait été au troisième rang des joueurs les plus employés par le Tricolore, avec 22 minutes 25 secondes sur la patinoire.

C’est drôle, je suis retourné voir les faits saillants pour voir si j’avais fait de quoi. Je ne me voyais pas beaucoup!

Ce match demeure néanmoins l’un des plus mémorables de la carrière de l’ancien défenseur, qui a disputé 831 rencontres dans la Ligue nationale de hockey (LNH), en comptant ceux en éliminatoires.

« L’émotion qu’il y avait sur le banc, c’était vraiment spécial, c’était euphorique. Je vais toujours me le rappeler. L’ambiance dans le Centre Bell aussi. Les gens y croyaient autant que nous. À la fin, les partisans étaient derrière nous comme j’ai rarement vu ça. » — Une citation de Francis Bouillon

Les spectateurs étaient toutefois moins nombreux à la fin de la rencontre qu’au début. Plusieurs avaient déguerpi lorsque Chris Drury a porté le score à 5-0 en faveur des New-Yorkais.

Mais pas Yan Bilodeau, un fervent partisan. Celui-ci assiste à une dizaine de matchs par saison depuis 2002-2003, et il s’impose une règle très claire : ne jamais partir avant la fin.

De toute façon, qu’est-ce que j’aurais de bien mieux à faire?, lance-t-il en riant. C’était le lendemain de mon anniversaire. Aussi, c’est pour ça qu’on avait choisi ce match, mon ami et moi.

Et ses favoris allaient finalement lui offrir un cadeau inattendu.

J'ai des amis qui ont quitté à 5-0, se souvient pour sa part Francis Bouillon. Ils sont arrivés au bar pour écouter le reste de la game, et c'était 5-2! Ceux qui sont restés par contre, ils y croyaient autant que nous sur le banc. C’était électrisant.

L’ambiance était en effet particulière, dans l’enceinte montréalaise. Quelques huées réparties ici et là, mais somme toute assez timides. Après tout, le club dirigé par Guy Carbonneau connaissait une excellente saison, et venait de remporter trois matchs de suite.

Sean Avery avait inscrit le 2e but des visiteurs, le 19 février 2008 au Centre Bell. Photo : Reuters / Christinne Muschi

Si tu réécoutes le résumé du match sur YouTube, chose que j’ai faite plusieurs fois, tu peux entendre des encouragements extrêmement ironiques quand Michael Ryder a marqué le premier but, mentionne Yan Bilodeau. Autour de moi, les gens criaient en niaisant : "La Coupe Stanley à Montréal." On ne savait pas ce qui s’en venait.

On a mal entamé le match, convient Francis Bouillon. Rien n’allait. Les retours se retrouvaient toujours sur la palette de l’équipe adverse. Tout le monde était vraiment découragé.

Je n’ai pas trop souvenir de l’ambiance au moment où on perdait, confie pour sa part Cristobal Huet, qui était venu en relève à Carey Price devant le filet montréalais en première période. Mais évidemment, il y a toujours de la frustration quand tu perds 5-0 à la maison, c’est normal.

Lors de la saison 2007-2008, Cristobal Huet (avec 39 matchs) et Carey Price (avec 41 matchs) se sont partagé la tâche devant le filet du Canadien. Photo : Reuters / Christinne Muschi

Même quand Ryder a fait 5-2, en inscrivant son deuxième de la rencontre, les amateurs toujours réunis au Centre Bell n’y croyaient pas trop, selon Yan Bilodeau, qui travaille comme auteur à la télévision et pour des humoristes.

Ce serait trop grossier pour te le raconter dans les mots exacts, mais à 5-2, mon voisin de siège m’a dit que si le Canadien gagnait ça, il allait faire quelque chose d’un peu vulgaire. Ça nous a fait rire jusqu’à la fin.

Francis Bouillon, lui, a senti le vent tourner dès le premier des buts de Ryder, au deuxième tiers.

On a repris le momentum [notre élan] à 5-1, les Rangers ont commencé à jouer sur les talons. On a recommencé à jouer de notre façon. On avait une formation avec tellement de talent : Saku Koivu, Alex Kovalev, et des jeunes fringants comme Tomas Plekanec et Michael Ryder. Son premier but a complètement changé la donne.

Selon Francis Bouillon, un combat comme celui que Mike Komisarek a livré à Brandon Dubinsky a pu avoir comme effet de fouetter les troupes montréalaises. Photo : La Presse canadienne / DAVID BOILY

Selon Yan Bilodeau, les partisans se sont vraiment replacés derrière leur équipe en fin de deuxième période, alors que les esprits commençaient à s’échauffer sur la glace.

C’est Mike Komisarek qui a changé l’allure de cette rencontre, tranche-t-il. Il y a eu sa bagarre contre Dubinsky, mais surtout, sa mise en échec un peu plus tard, sur Sean Avery, pour lequel il a été pénalisé pour rudesse.

À partir de là, les fans se sont fâchés. Ils ont vraiment embarqué dans le match. Ça adonnait que c’était un soir où les partisans recevaient une gogosse, un genre d’éventail en carton pour faire du bruit.

Une pluie d’objets promotionnels s’est alors abattue sur la patinoire du Centre Bell à l’annonce de la pénalité contre Komisarek.

L'arbitre Van Massenhoven a aidé l'équipe d'entretien du Centre Bell à recueillir les débris jetés par les partisans mécontents. Photo : reuteers / Christinne Muschi

Après, c’est comme si on était vraiment derrière l’équipe. L’ambiance était folle, raconte Yan Bilodeau. Certainement le match le plus fou auquel j’ai assisté au Centre Bell. Ça m’a coûté une casquette aussi!

Car les préposés au Centre Bell ont été sollicités une deuxième fois, en troisième période. Après un but d’Alex Kovalev qui portait le score à 5-3, Michael Ryder a décoché un tir qui s’est retrouvé derrière Henrik Lundqvist.

Un tour du chapeau pour Ryder, qui connaissait jusque-là une saison difficile, avec 9 buts en 50 matchs, une production en deçà de son rendement habituel.

J’ai lancé ma casquette, comme tout le monde, c’était juste fou à ce moment-là , se remémore le partisan.

La reprise vidéo a toutefois permis de voir que Mark Streit avait fait dévier le tir du numéro 73. Streit me doit une casquette! s'esclaffe-t-il.

Après la réussite du Suisse, qui était employé à l’attaque à cette époque, aux côtés de Ryder et Maxim Lapierre, c’est Alex Kovalev qui est revenu à la charge pour créer l’égalité, alors que Marek Malik se trouvait au banc des pénalités pour avoir accroché Sergeï Kostitsyn.

C’était alors 5-5, et il ne manquait qu’un point d’exclamation pour écrire l’histoire.

Kovalev, Koivu, Ryder… et Huet

L’image d’Alex Kovalev, renversée, les bras dans les airs, après avoir compté le but égalisateur dans les dernières minutes de la troisième période se retrouve maintenant parmi les photos les plus emblématiques du club. Michael Ryder s’est aussi taillé une place dans la légende avec ses deux buts. Saku Koivu s’est également forgé à jamais une place dans la voûte aux souvenirs des partisans, avec sa feinte en fusillade, pour battre Henrik Lundqvist.

Alex Kovalev avait récolté 84 points lors de la saison 2007-2008. (Photo d'archives) Photo : Gracieuseté : Canadien de Montréal

Les archives pointent moins souvent vers Cristobal Huet, qui a tout de même joué un rôle décisif, bien que plus effacé dans ce triomphe.

Il a concédé deux buts rapides en avantage numérique, en début de deuxième période. Mais il a été parfait par la suite, sur 20 des 22 tirs reçus.

Et c’est à lui que revenait la tâche difficile d’officialiser le tout, de rendre mémorable une soirée qui serait autrefois tombée dans l’oubli, advenant un échec de sa part.

Après une période de prolongation âprement disputée, qui n’a fait aucun vainqueur, Huet a repoussé tour à tour les trois tireurs des Rangers. Et pas n’importe lesquels : parmi eux, deux membres du Temple de la renommée en Brendan Shanahan et Jaromir Jagr. L’autre, Chris Drury, sortait d’une saison de 37 buts.

À trois, ils ont marqué ensemble 1677 buts dans la LNH. Pas une mince commande pour le portier français. Celui-ci a accepté de revisiter au complet la séquence de tirs au but en compagnie de Radio-Canada Sports.

Shanahan, d’abord. Ouf. Bon, quand il approche, je pense qu’il va tirer, si je me fie à la façon que je l’ai challengé.

Le grand numéro 14 a tenté un tir entre les jambières, mais Huet résiste. J’ai fait un arrêt un peu hybride, ici , analyse-t-il.

À l’autre bout de la patinoire, Andreï Markov va ensuite rater son coup en tentant une feinte qui l’avait pourtant bien servie par le passé, mais il faisait face au roi Henrik, l’un des meilleurs du circuit à ce moment. Il avait d’ailleurs terminé troisième pour l’obtention du trophée Vézina, remis au meilleur gardien, avec 13 votes. Huet en avait obtenu quatre cette année-là.

La pression était donc rapidement du côté montréalais : si Drury marque, le Bleu-blanc-rouge n’a déjà presque plus de marge de manœuvre. Celui-ci arrive avec beaucoup de vitesse, mais son adversaire en face reste de glace.

J’attends correctement ici. Je suis patient. Je me dis, soit il va la mettre en haut, soit sur le revers. Là aussi, je l’ai défié pas mal pour qu’il tire. Il a une bonne vitesse arrière et j’ai pu lire et anticiper son jeu.

Une glissade parfaitement synchronisée de Huet met en effet fin à la chance de Drury. Le Centre Bell est survolté.

C’est ensuite au tour du capitaine de l’époque, Saku Koivu.

Il va nous sortir le spécial à Saku, ici, indique Huet, sourire aux lèvres. C’est une feinte qu’il a réussie plein de fois contre moi à l’entraînement.

Saku Koivu a inscrit le filet victorieux lors de la séance de tirs au but du 19 février 2008. Photo : Reuters / Christinne Muschi

Le capitaine lève le pied, feint le tir du revers et revient sur son côté fort. Lundqvist mord à l’hameçon, et le Canadien prend les devants pour la première fois dans le match.

Que se passe-t-il dans la tête du cerbère à ce moment précis, sachant que tout ne dépend plus que de lui?

« Le truc, c’est que c’est Jagr devant moi. C’est la grande vedette. » — Une citation de Cristobal Huet

Il faut que je l’arrête. C’est juste à ça que je pense. Je sais qu’il est patient, je sais qu’il a un long bâton et qu’il peut te déjouer assez large.

Cristobal Huet s'est jeté dans les bras de Mike Komisarek après la confirmation de la victoire des siens. Photo : Reuters / Christinne Muschi

Finalement, l'attaquant tchèque perd le contrôle du disque à la toute fin. Huet ferme néanmoins bien l’espace, avec la jambière, au cas où.

Il m’a eu ici, je dois dire. Il exécute une bonne feinte, il a attendu que je commence à glisser avant de revenir avec le mouvement inverse. Après, il a échappé le disque, donc tant mieux pour moi et tant mieux pour le Canadien.

Un grand moment de l’histoire moderne du club

Comme équipe la plus titrée de l’histoire de la LNH, le Canadien de Montréal a souvent et longuement joué la carte des 24 Coupes Stanley remportées dans le déploiement de son image de marque.

Mais sans championnat depuis 1993, la carte du succès passé commence à s’user.

L’année du retour historique, les troupiers de Guy Carbonneau ont terminé au sommet de l’Association de l’Est, avec une faste récolte de 104 points. Seuls les Red Wings de Détroit et les Sharks de San José les devançaient au classement général.

L’équipe a semblé atteindre un autre niveau après cette soirée magique au Centre Bell. Elle a d’ailleurs compilé un dossier de 14 victoires, 6 défaites et 1 défaite en prolongation pour conclure la saison sur les chapeaux de roue.

Henrik Lundqvist avait maintenu une moyenne de buts accordés par match de 2,23 l'année où s'est produit le grand retour du Canadien. Photo : Reuters / Christinne Muschi

Comme équipe, c’est important de prendre ton erre d’aller au bon moment, convient Francis Bouillon, qui travaille maintenant dans le département du développement des joueurs chez le Canadien. Cette victoire a été un gros boost pour notre club. On se disait : "Si on est capables de faire ça, c’est qu’on est solides mentalement, c’est qu’on peut faire face à plusieurs situations."

C’était une très bonne équipe devant nous aussi, ajoute Cristobal Huet, qui est maintenant instructeur des gardiens dans un club suisse. Ce match nous a peut-être donné confiance, oui.

« On s’est rendu compte que de jouer sans la peur de perdre, c’est quelque chose de très puissant. » — Une citation de Cristobal Huet

Portée par cette bonne fin de campagne, la formation a ensuite battu les Bruins de Boston au premier tour des éliminatoires, avant de s’incliner à l’étape suivante face aux Flyers de Philadelphie. Le rêve d’un championnat s’est arrêté net devant les prouesses de Martin Biron et R.J. Umberger, qui ont tétanisé Montréal au complet, au printemps 2008.

Mais ce match du 19 février 2008 fait néanmoins partie de l’histoire contemporaine du club, aux succès certes plus limités, mais au moins accessibles à une plus jeune génération qui n’a jamais goûté à l’ivresse d’un défilé sur la rue Sainte-Catherine.

Yan Bilodeau se réjouit de voir que son équipe préférée met finalement de l'avant ses exploits plus récents.

Dans la vidéo de présentation avant le match, au Centre Bell, on a délaissé un peu les années 1960 et 1970 pour miser complètement sur les gros moments qui se sont produits depuis les années 2000.