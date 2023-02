L’Alliance de Montréal choisit Derrick Alston comme nouvel entraîneur

Il devient le deuxième entraîneur de l'histoire de la franchise, après Vincent Lavandier, dont le contrat n'a pas été renouvelé à la fin de la dernière saison.

L'équipe montréalaise a maintenu un dossier de 4 victoires et 16 défaites sous son règne lors de sa campagne inaugurale.

Derrick Alston père a été l'entraîneur adjoint des Skyhawks de College Park de la G League (ligue mineure de la NBA) en 2022. Il a aussi dirigé les Knicks de Westchester de 2019 à 2021.

L'Américain a également été responsable du développement des joueurs pour les Rockets de Houston dans la NBA de 2012 à 2015.

Derrick est un leader et compétiteur redoutable qui a de l’expérience comme joueur et entraîneur aux plus hauts niveaux , a dit Joel Anthony, directeur général de l’Alliance. Il apporte avec lui ce bagage d’expérience qui lui permettra de construire une culture et une équipe gagnante.

Le natif de New York a également joué quatre saisons avec l'Université Duquesne avant d'être sélectionné au 33e rang par les 76ers de Philadelphie au repêchage de la NBA en 1994. Il a joué deux saisons avec l'équipe de la Pennsylvanie.

Être nommé entraîneur-chef de l’Alliance de Montréal est un grand honneur et quelque chose dont je suis très fier , a déclaré Derrick Alston père. Je tiens à remercier Joel Anthony et Annie Larouche pour leur confiance et pour cette occasion. La LECB est en pleine croissance et je suis déterminé à faire de l’Alliance une force dans cette ligue très talentueuse et compétitive.

La saison de l'Alliance s'entamera en mai prochain. Ses matchs à domicile sont présentés à l'auditorium de Verdun.