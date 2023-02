Les Alouettes s’entendent avec trois joueurs

L’équipe a d'abord conclu un pacte d'une saison avec l'ailier espacé Greg Ellingson, avant d'offrir un contrat au demi offensif Walter Fletcher et au demi défensif Jumal Rolle.

Ellingson a connu 5 saisons de 1000 verges ou plus par la voie aérienne au cours de sa carrière. L'Américain a disputé 125 matchs en 9 saisons dans la LCF avec les Tiger-Cats de Hamilton, le Rouge et Noir d'Ottawa, les Elks d'Edmonton et les Blue Bombers de Winnipeg. Il a aussi remporté la Coupe Grey en 2016 avec le Rouge et Noir.

Nous venons d'obtenir les services d'un des très bons receveurs de la LCF, a déclaré le directeur général des Alouettes, Danny Maciocia. Nous savons qu'il reste encore beaucoup de bon football à Greg, et nous avons hâte de le voir en action.

L'arrivée du vétéran de 34 ans, nommé dans l'équipe d'étoiles de la ligue en 2017 et dans les équipe d'étoiles des Divisions est (2016, 2017 et 2018) et ouest (2019), pourrait compenser le départ du joueur étoile Eugene Lewis qui s'est officiellement joint aux Elks mardi.

Pour sa part, Fletcher, qui est arrivé dans le nid montréalais en juin dernier, s'est illustré avec 85 courses pour 486 verges de gains et un touché au sol en 14 rencontres la saison dernière. L'Américain a aussi capté 29 passes pour 353 verges de gains et un majeur par la voie aérienne.

Enfin, Rolle a enregistré 150 plaqués défensifs en 65 rencontres avec les Tiger-Cats, en plus d'avoir réussi 11 interceptions, dont 2 pour des touchés.

Avant de faire le saut au nord de la frontière, l'athlète de 32 ans a joué pour les Bills de Buffalo, les Saints de La Nouvelle-Orléans, les Packers de Green Bay, les Texans de Houston, les Cardinals de l'Arizona et les Ravens de Baltimore.