Le gouvernement Legault convoquera Gilles Courteau en commission parlementaire

Les membres de la commission de la Culture et de l’Éducation devraient se réunir prochainement pour le convoquer officiellement afin qu’il réponde à plus de questions.

Je l’ai entendu en entrevue ce matin, je n’ai pas été rassurée par ses explications , a déclaré Isabelle Charest. Je serai prête à lui poser d’autres questions. Ce n’est pas ma décision de le convoquer, mais celle de la commission.

Le premier ministre François Legault a semblé confirmer cette éventualité, mercredi matin. On va avoir une commission parlementaire, je pense que c’est important. J’étais content de voir M. Courteau accepter de faire des entrevues, mais là on s’attend à des actions. On a besoin de plus d’explications.

Le chroniqueur à Radio-Canada Sports Martin Leclerc a fait état lundi d’une décision très attendue du juge Paul Perrell au sujet d'un recours collectif déposé par deux anciens joueurs des ligues juniors de l’Ontario et de l’Ouest, Daniel Carcillo et Garrett Taylor.

Un troisième plaignant, Stephen Quirk, qui est un ancien joueur de la LHJMQ, s'est joint aux démarches. Les trois ex-hockeyeurs allèguent que la Ligue canadienne de hockey (LCH), ses équipes et ses dirigeants avaient perpétué un environnement toxique et toléraient que leurs plus jeunes joueurs (les recrues) soient notamment victimes de discrimination, de conduite homophobe, de violences verbales, physiques et sexuelles.

En entrevue avec Patrice Roy au Téléjournal Montréal mardi, M. Courteau a d'abord indiqué qu’il revenait à la LCH, qui chapeaute les trois circuits juniors, de commenter ce dossier.

Initiations dégradantes au hockey junior, des jeunes torturés, violés et humiliés. Faut-il interdire les initiations? Faut-il encadrer les initiations? Que fera la LHJMQ? Une entrevue avec Gilles Courteau, commissaire de la Ligue de hockey junior majeur du Québec.

On voulait respecter ce qui est fait depuis le début dans le dossier du recours collectif, ça a toujours été le président de la Ligue canadienne de hockey qui a fait les interventions médiatiques. C’est ce qu’on voulait faire hier. Je ne sais pas pourquoi le président n’a pas répondu aux demandes.

À la tête de la ligue depuis 1986, Gilles Courteau affirme que des actions concrètes ont été mises en place pour éradiquer les comportements toxiques dans l’entourage des équipes, notamment la création de programmes d’aide aux joueurs. Il s’en remet surtout à une politique de tolérance zéro instaurée en 2008 par la ligue.

Le document rapporte toutefois des événements qui se seraient déroulés en 2014 dans l’une ou l’autre des trois ligues canadiennes.

Mis à part Stephen Quirk, nous ne sommes pas au courant s’il y a d’autres joueurs qui proviennent de la LHJMQ qui ont soumis des plaintes dans le recours collectif déposé à l’origine , avance Gilles Courteau. Il est arrivé des cas où on porte à notre attention certaines situations, alors on a enquêté. Et ça ne s’est pas avéré.

Il a aussi déclaré ne pas avoir eu vent de quelconque situation qui impliquerait des entraîneurs ayant participé à des séances d’initiation dégradantes ou violentes, comme le rapporte le document. Il a admis mercredi matin, sur les ondes du 98,5 FM, avoir entendu certaines histoires de séquestration dans les toilettes et de biscuits insérés dans l'anus.

Gilles Courteau a annoncé le 16 décembre dernier qu’il quitterait ses fonctions de dirigeant, à la fin de la saison 2024, après un règne de presque quatre décennies.

Isabelle Charest aimerait l’interroger avant son départ.

Est-ce qu’il fait partie du problème? C’est une excellente question. Ses explications ne me rassurent pas. Au fil des discussions qu’on a depuis des années, il y a des questions pour lesquelles on n'a pas de réponse. Je continue à mettre de la pression, notamment dans le dossier des bagarres.

« Il dit qu’il n'est pas au courant, qu’il est au courant de certaines choses […] Pour moi, c’est un signe qu’il faut agir. Je suis favorable à l’entendre. » — Une citation de Isabelle Charest, ministre responsable des sports

Isabelle Charest trouverait fantastique de voir une femme à la tête de la LHJMQ afin de contrer une culture toxique dans le hockey.