Mercedes veut offrir à Hamilton une meilleure voiture et un nouveau contrat

Le patron de l'écurie allemande, Toto Wolff, n'a tout simplement pas précisé les échéanciers pour y parvenir.

Mercedes a dévoilé mercredi sa nouvelle voiture peinte entièrement noire en vue de la prochaine saison de formule 1, et Wolff a indiqué qu'il croit sincèrement qu'elle sera plus performante que celle de l'an dernier.

En 2022, Mercedes a vu sa séquence de huit conquêtes du championnat des constructeurs prendre fin. Et Hamilton, septuple champion du monde des pilotes, n'a pas savouré de victoire pour la première fois de sa carrière. George Russell a inscrit la seule victoire de l'écurie allemande l'an dernier.

Wolff a d'ailleurs été prudent au sujet de sa capacité à remporter des courses en 2023, mais il a assuré que le développement continuel de la voiture cette saison ne nuira pas aux discussions avec Hamilton.

Je ne crois pas que Lewis doute de notre capacité à obtenir du succès. Nous y parviendrons éventuellement , a dit Wolff, qui a aussi répété à maintes reprises, qu'ils seront compétitifs. Nous ignorons cependant à quel moment.

La saison dernière a été difficile pour Hamilton, après que Mercedes eut carrément échoué dans sa conception de sa monoplace. La voiture n'était pas compétitive et était très difficile à piloter.

Elle a d'ailleurs développé un phénomène aérodynamique appelé marsouinage . Cela provoquait des douleurs et des maux de dos à Hamilton et à Russell après chaque présence en piste.

Malgré cela, Hamilton a indiqué en fin de saison qu'il souhaitait obtenir une prolongation de contrat à long terme avec Mercedes. Celui qui a fêté son 38e anniversaire le mois dernier a réitéré sa volonté de piloter en F1.

« J'adore encore la course automobile et ça, ça ne changera jamais. Ça fait partie de mon ADN, et je crois que je peux encore continuer de m'améliorer. Je prévois continuer encore un petit bout de temps. »