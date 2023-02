Stützle et Mandolese mènent les Sénateurs à une victoire en tirs de barrage

Tim Stützle et Drake Batherson ont marqué en tirs de barrage et les Sénateurs d'Ottawa ont battu les Islanders de New York 3-2, mardi.

Stützle et Brady Tkachuk ont inscrit un but et une aide, alors que Kevin Mandolese a terminé le match avec 46 arrêts pour les Sénateurs.

Il s'agissait d'une sixième victoire en sept matchs pour Ottawa.

Mandolese a bloqué les tentatives de Bo Horvat et Kyle Palmieri en tirs de barrage, obtenant ainsi la première victoire de sa carrière dans la LNH à son premier match.

Natif de Blainville, Mandolese a été un choix de sixième tour des Sénateurs en 2018. Il a brillé avec le Cap-Breton dans la LHJMQ.

Ryan Pulock et Brock Nelson ont marqué pour les Islanders.

Ilya Sorokin a réalisé 32 arrêts, mais son équipe a perdu un troisième match de suite.

Les Islanders ont eu un avantage numérique en prolongation lorsque les Sénateurs ont été punis pour avoir eu trop de joueurs sur la patinoire.

Le but de Nelson a créé l'égalité 2-2 en troisième période, alors que l'équipe évoluait avec un homme en plus. Noah Dobson et Mathew Barzal ont récolté une aide sur le but.

Avec son filet, Nelson a prolongé sa séquence à 11 matchs avec au moins un point, un sommet en carrière.

Tkachuk avait inscrit le but précédent, également en avantage numérique, au début de cette même période. Stutzle a refilé la rondelle au capitaine des Sénateurs, bien installé dans l'enclave, et celui-ci n'a eu qu'à la rediriger derrière Sorokin.

Stutzle a marqué son 24e but de la saison lorsqu'il a créé l'égalité 1-1, plus tôt dans la rencontre. Son tir a dévié sur le bâton de Pulock, avant de pénétrer le filet.

L'attaquant des Islanders Jean-Gabriel Pageau n'était pas du match, blessé au haut du corps. Il sera réévalué au jour le jour.