Les joueuses canadiennes découragées des discussions avec Canada Soccer

Les représentantes de l’unifolié se préparent à affronter la meilleure équipe au classement, soit les Américaines, lors du match d'ouverture de la Coupe SheBelieves jeudi.

La confrontation sur le terrain avec leurs rivales de toujours devrait être au premier plan, mais les joueuses soulignent qu'elles doivent plutôt se battre pour l'égalité et la transparence hors du terrain.

En tant que joueuses de l'équipe, nous sommes à bout de souffle , a déclaré Sinclair aux journalistes mardi lors d’une conférence de presse virtuelle puisque l’équipe se trouve en Floride.

« Ce pourrait être le combat le plus important que nous ayons jamais eu en tant que joueuses de l’équipe nationale et c'est celui que nous sommes déterminés à gagner. » — Une citation de Christine Sinclair, capitaine de l'équipe nationale féminine

L'attaquante Janine Beckie a ajouté : C'est assez dégoûtant que nous devons demander d’être traitées de manière égale. C'est un combat que les femmes partout dans le monde doivent mener chaque jour, mais pour être franche, on en a vraiment marre. Et maintenant, je ne suis plus déçue par tout ça, je suis juste en colère. Parce qu’il est temps, nous sommes en 2023.

Janine Beckie Photo : Getty Images / Masashi Hara

« Nous avons gagné ces putains de Jeux olympiques et nous sommes sur le point d'aller à la Coupe du monde avec une équipe qui pourrait gagner. Nous nous attendons à pouvoir nous préparer de la meilleure façon possible pour aller gagner cette Coupe du monde. » — Une citation de Janine Beckie, attaquante au sein de l'équipe nationale féminine

Les joueuses américaines, qui ont déjà mené ce combat, ont exprimé leur soutien à l'équipe canadienne, ont ajouté Sinclair et Beckie.

Les Canadiennes, qui sont 6e au monde, sont mécontentes que la fédération n'ait pas acquiescé à leurs demandes. Elles ont décidé vendredi qu’elles ne participeraient pas à la Coupe SheBelieves, un tournoi à quatre équipes.

Elles ont toutefois changé d’idée, à contrecœur, lorsque Canada Soccer a menacé d'avoir recours aux tribunaux.

Les Canadiennes joueront la Coupe SheBelieves, mais elles boycotteront la prochaine fenêtre internationale, à moins que des progrès ne soient réalisés.

Sinclair a déclaré que l'équipe parle toujours de montrer son insatisfaction sur le terrain lors du match de jeudi.

Je suis sûre qu'il y aura quelque chose , a-t-elle déclaré.

La Coupe du monde féminine aura lieu cet été en Australie et en Nouvelle-Zélande. Les Canadiennes réclament d’obtenir la même préparation que l’équipe masculine a eu avant le Mondial au Qatar. Les deux équipes protestent également contre les compressions budgétaires dans leurs programmes et veulent que Canada Soccer ouvre ses livres.

Comment se fait-il, qu'à une époque où les programmes féminin et masculin sont à leur apogée et que l'intérêt pour le soccer n'a jamais été aussi grand, comment se fait-il que nous subissions des coupes budgétaires , a demandé la vétérane Sophie Schmidt.

Sans parler du fait que ces compressions surviennent l’année de la présentation d’une Coupe du monde.

Les joueuses de l’équipe nationale n’ont pas été payées pour leur travail en 2022 et Christine Sinclair affirme qu’aucune raison ne leur a été donnée pour expliquer ces coupes budgétaires.

La Canadienne Sophie Schmidt (à gauche) Photo : Associated Press / Claude Paris

Ce conflit de travail est entrain de pousser Sophie Schmidt vers la sortie.

La milieu de terrain de 34 ans, qui a remporté 218 sélections pour le Canada, a annoncé qu'elle prendrait sa retraite internationale du soccer après la Coupe du monde.

Je suis en colère, je suis frustré, je suis consterné et j'ai le cœur brisé , a déclaré Schmidt.

« Savoir que des décisions sont prises et ont été prises pour nuire au succès de nos équipes nationales, à la fois masculine et féminine, est absolument dévastateur. » — Une citation de Sophie Schmidt, milieu de terrain sur l'équipe nationale féminine

Schmidt, qui joue avec le Dash de Houston dans la NWSL, a déclaré qu'elle allait prendre sa retraite samedi et elle a demandé à rentrer chez elle.

L’entraîneuse-chef de l’équipe, Bev Priestman, l’a toutefois invité à prendre un peu de temps pour réfléchir à sa décision.

Sophie Schmidt, émue, a révélé que Sinclair l'avait convaincue de rester au sein de l'équipe et de continuer le combat. Elle m'a dissuadé , a avoué Schmidt, qui songe tout de même à se retirer plus tard cet été. Elle avoue avoir été secouée profondément par la situation dans laquelle les joueuses se trouvent actuellement.

La vétérane a déclaré que le programme féminin des espoirs n'avait qu'un seul camp prévu pour cette année - et qu’il est pour tous les groupes d'âge.

La milieu de terrain Quinn affirme que le manque d’investissement auprès des jeunes canadiennes se fera ressentir sur le terrain dans un avenir rapproché.

Les joueuses coincées par les menaces de poursuite

Les quatre joueuses ont commencé leur disponibilité média en précisant qu'elles n'étaient pas légalement en mesure de commenter certains sujets, y compris d’aller éventuellement parler devant une commission parlementaire.

Dans un communiqué publié samedi, Canada Soccer s’engageait à répondre à chacune des demandes formulées par les joueuses, en promettant que le contrat de travail, une fois conclut, sera une entente historique qui apportera un réel changement et l'équité salariale dans le soccer canadien.

La fédération a également déclaré que les joueuses n'étaient pas et ne sont pas en grève légale selon les règles entourant le droit du travail en Ontario .

Janine Beckie a qualifié la menace au recours judiciaire de très décourageante .

Nous savions que nous ne pouvions pas nous placer dans cette position, tout comme nos coéquipières. Principalement parce que nous ne gagnons pas des millions de dollars. Donc, être poursuivies nous mettrait toutes dans une situation très difficile.

Les joueuses pourraient déclencher une grève en avril, lors de la fenêtre internationale, avec un préavis de 17 jours.

Nous avons dit que si les choses ne sont pas réglées, nous n'allons pas au camp d'avril , a déclaré Sinclair.

Un traitement équivalent à celui des hommes

Janine Beckie était à la Coupe du monde masculine au Qatar en tant qu'analyste à la télévision.

Elle a précisé qu’une des demandes des joueuses est de compter sur un personnel de soutien équivalent à celui dont les hommes ont bénéficié lors du Mondial.

Les femmes veulent aussi pouvoir être actives lors de toutes les fenêtres internationales et de pouvoir appeler plus de joueuses lors des camps.

La FIFA couvre les frais de pension et de logement de 50 personnes dans chaque pays membre participant lors du tournoi masculin.

Les deux équipes nationales canadiennes négocient actuellement leurs contrats de travail avec Canada Soccer. L’entente précédente des femmes a expiré à la fin de 2021.

Quant aux hommes, ils viennent de créer leur propre regroupement, soit l’Association des joueurs de soccer de l’équipe nationale canadienne dans le but de négocier leur premier contrat de travail.

Les femmes ont leur propre groupe, l’Association des joueuses de soccer canadiennes.

Les joueurs de l’équipe nationale canadienne ont boycotté un match amical contre le Panama en juin dernier en raison du conflit de travail.