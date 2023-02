Tiger Woods croit encore en ses chances de l’emporter

Tiger Woods se sent assez bien pour jouer au Riviera, à son premier tournoi incluant une qualification pour le weekend - et pas de voiturette - depuis l'Omnium britannique, en juillet dernier.

Il voit déjà le Tournoi des maîtres à l'horizon. Et oui, il pense qu'il peut gagner.

Je ne serais pas ici si je ne pensais pas pouvoir battre ces gars-là , a dit Woods à l'approche du Genesis Invitational, où il y aura 19 joueurs du top 20.

Il est conscient qu'il n'a pas gagné de tournoi depuis octobre 2019. Et aussi qu'à 47 ans, avec plus d'opérations que de titres majeurs (15), le temps presse.

Il le sait très bien. Il n'est tout simplement pas prêt à l'accepter.

Il s'émerveille de combien de temps a duré la carrière de Tom Brady. Il se souvient du moment où John Elway a pris sa retraite, son corps ne pouvant plus récupérer comme avant.

Le golf n'est pas un sport de contact, mais c'est devenu un sport pour les plus jeunes. Seuls deux des 10 meilleurs joueurs ont atteint la trentaine. Le plus âgé est Rory McIlroy, à 33 ans.

Rory McIlroy Photo : Reuters / USA TODAY USPW

Woods peut encore jouer avec brio. La question est de savoir s'il peut rivaliser et s'il peut gagner.

Détenteur de 82 titres, il partage ce record avec Sam Snead, qui a disputé toutes les rondes d'un Championnat de la PGA quand il avait 67 ans.

Woods a été un peu dérangé de l'ampleur donnée au fait qu'il a réussi à se qualifier pour la fin de semaine au Masters l'année dernière.

C'était sa première compétition depuis son accident de voiture en février 2021 près de Los Angeles, dans lequel il s'est brisé des os de la jambe et de la cheville droite.

Je suis là pour gagner. Je ne vois pas comment c'est si merveilleux d'être du bon côté de la "coupure" , a dit Woods.

Si je participe à un événement, c'est toujours pour gagner. Il arrivera un moment où mon corps ne me permettra plus de le faire, probablement plus tôt que tard. Mais me contenter d'une transition, d'être l'ambassadeur et de juste passer du temps avec les gars, ce n'est pas dans mon ADN.

Il a joué ce rôle d'ambassadeur l'année dernière au Genesis Invitational, comme hôte du tournoi.

Il dirige également les réunions de joueurs privés visant à créer un nouveau modèle de tournois d'élite, en réponse au circuit LIV Golf.

En décembre, Justin Rose a vu Woods jouer avec son fils au Championnat PNC, avec une voiturette. Woods a dit qu'il peut bien frapper la balle, peu importe où elle est. C'est de marcher vers les balles qui rend les choses difficiles.

En ce qui concerne frapper une balle de golf et l'envoyer dans la coupe, tout semblait vraiment en ordre, a dit Rose. Mais le côté crucial, c'est l'aspect physique de disputer quatre rondes.

Woods avait prévu jouer au Hero World Challenge aux Bahamas, lors de la première semaine de décembre.

Il a toutefois développé une fasciite plantaire qui l'a empêché de marcher. Il compose encore avec une fasciite plantaire, mais il a dit qu'elle est gérable. C'est la cheville qui lui cause plus d'ennuis.

En 2001, Woods a passé deux mois sans victoire et un magazine de golf a titré Qu'est-ce qui ne va pas avec Tiger? Il a ensuite remporté ses trois tournois suivants, dont le Masters.

Sa dernière victoire a été au Championnat Zozo au Japon en 2019, six mois après avoir remporté le Tournoi des maîtres.