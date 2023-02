« Une tache noire pour le sport » - Martin St-Louis

Des nombreuses personnes interrogées sur cet autre scandale qui frappe le hockey junior canadien mis en lumière lundi par le collègue Martin Leclerc, tous ont joué dans les circuits juniors canadiens à l’exception de Martin St-louis, plutôt passé par l'université américaine.

L’entraîneur du CH a spécifié sèchement qu’il ne parlerait pas de son expérience personnelle lorsqu’il était jeune hockeyeur bien qu’il ait confirmé avoir été initié. Il n’a pas trop hésité par contre à donner un aperçu de ce qu’il pensait des expériences rapportées dans un jugement troublant.

Le sport amène beaucoup de positif, mais, des fois, de très gros négatifs, ça met une grosse tache noire. C’est de s’assurer qu’il n’y ait plus de taches noires. C’est la job de tout le monde qui fait partie de ce milieu-là, qui est responsable des jeunes. Ce n’est pas une personne qui peut changer ça, c’est collectivement, être responsable et protéger les jeunes , a laissé tomber St-Louis.

« Une initiation, c’est pour souhaiter la bienvenue à quelqu’un. Il y a des manières de faire ça avec respect. Je pense que ça fait longtemps que ça devrait être fait comme ça » — Une citation de Martin St-Louis

Un peu plus tôt, dans le vestiaire tricolore, les anciens de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) ont tenu un discours semblable.

Samuel Montembeault, porte-couleur de l’Armada de Blainville-Boisbriand de 2013 à 2017, n’était pas au courant de la nouvelle. Un peu pris de court, le gardien a affirmé n’avoir jamais été témoin d’actes répréhensibles.

Il y avait certes des partys de recrues, mais on n’a jamais manqué de respect envers aucun gars , a-t-il dit.

Un peu d’alcool ici et là, sans plus et toujours dans le respect et le plaisir .

J’avais déjà entendu [des histoires comme ça] il y a quelques années. C’est humiliant pour les joueurs à qui ça arrive. Tu ne veux jamais ça. Ça peut avoir des conséquences pour l’équipe aussi. Quand tu passes une mauvaise soirée comme ça, tu vas t’en rappeler toute ta vie , a renchéri Montembeault.

Rafaël Harvey-Pinard se souvient de ses initiations comme de beaux moments .

« J’ai appris à connaître les gars et je trouve que ça soudait l’équipe. Ça doit rester, mais dans le respect. » — Une citation de Rafaël Harvey-Pinard

Alex Belzile, pour sa part, a spécifié n’avoir jamais été initié à son arrivée à Rimouski à 18 ans. Le programme mené à l’époque par Clément Jodoin avait bonne réputation.

J’ai été surpris en lisant ça pour vrai. Je ne sais pas si j’avais la tête dans le sable, mais dans mon stage junior, j’ai eu vraiment du plaisir. Les plus vieux étaient super gentils. Zéro, zéro, pas une fois où ça a passé proche de voir ou d’être témoin de ça. On entend tous des histoires et on se dit : "C’est ailleurs ou peut-être que le monde en met un peu". Mais quand il y a un article comme ça qui sort, ça te remet en question. Beaucoup de gens risquent de se remettre en question pour des choses du genre , a laissé tomber l’attaquant de Saint-Éloi.

À l’autre bout de l’amphithéâtre, Max Domi, un ancien des Knights de London dans la Ligue de l’Ontario (OHL), lui aussi pris par surprise, n’a rien vécu de traumatisant selon ses dires. Il a dû, pour toute initiation, transporter l’équipement des vétérans pendant sa saison recrue.

Connor Murphy, du Sting de Sarnia, a chanté l’hymne devant un cinéma.

C’était gênant un peu, mais les temps ont peut-être changé et, heureusement, rien d’inapproprié à mon époque , a raconté le défenseur des Blackhawks.

Faire la part des choses

La plupart des joueurs ont admis avoir déjà entendu des histoires troublantes sans toutefois en avoir été témoins. Quant à savoir si le hockey souffre d’un problème de culture systémique comme le suggèrent certains observateurs, aucun n’a voulu franchir ce pas.

Tyler Johnson, ancien des Chiefs de Spokane, a plutôt relativisé.

C’est ce qui est difficile. Les gens ont tendance à généraliser facilement en disant que le hockey junior est pourri. Mais ce n’est pas vrai. Il y a quoi, 60 équipes dans la LCH? Toutes les équipes ne font pas ça, tous les joueurs ne sont pas pareils. J’ai eu une belle expérience là-bas. Je n’ai jamais rien vu de répréhensible en quatre ans. Ça n’arrive pas tout le temps. C’est un peu frustrant quand tout le monde est mis dans le même panier, mais c’est comme ça que ça marche de nos jours , a lancé le petit attaquant.

Dans n’importe quel travail dans la vie ou dans le monde du sport professionnel, ce sont ceux qui sont en haut de l’arbre qui dictent l’entreprise. C’est sûr que si ces gens-là ne sont pas de bonnes personnes, ça va entacher certains joueurs juniors. Le junior, ce sont tes plus belles années à vie, tu apprends tellement. J’ai été chanceux à Rimouski de côtoyer de bonnes personnes. J’ai appris tellement. J’en ai un souvenir très positif , a ajouté Belzile.

Quand tu vois des gestes de cette ampleur, les gens ont tendance à placer tous les joueurs de hockey dans le même bateau. Mais on parle de cas isolés. Ça doit cesser. On doit faire de la prévention , a conclu Harvey-Pinard.