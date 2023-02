Le quart-arrière Cody Fajardo s’entend avec les Alouettes

Cody a montré de belles choses depuis le début de sa carrière. Jason [Maas, l'entraîneur-chef] le connaît très bien et est très à l'aise de l'avoir aux commandes de notre attaque, a affirmé le directeur général des Alouettes Danny Maciocia. Cody est un meneur d'hommes et a toujours eu le respect de ses coéquipiers dans le vestiaire. Pour avoir gagné une Coupe Grey dans le passé [en 2017], il sait ce que ça prend pour gagner.

Cette décision n'est pas étonnante puisque l'ex-quart des Oiseaux Trevor Harris avait conclu une entente de principe avec les Roughriders de la Saskatchewan, l'ancienne équipe de Fajardo, la semaine dernière. Les Alouettes ont aussi perdu les services du joueur par excellence de la Division est l'an dernier, Eugene Lewis, qui a accepté une offre de contrat des Elks d'Edmonton.

Lewis a d'ailleurs publié un long message sur Twitter à l'intention des partisans des Alouettes quelques heures plus tôt, afin de les remercier de leur soutien au cours de son séjour avec l'équipe.

D'autre part, les Alouettes ont mis sous contrat le quart Caleb Evans pour deux saisons, en plus de prolonger le pacte du quart Davis Alexander jusqu'en 2024.

Fajardo, 30 ans, a passé ses trois dernières campagnes à Regina, menant les Riders à la conquête du titre de la Division ouest en 2019 et 2021.

Il a amassé 3360 verges de gains en 17 rencontres de saison l'an dernier, en dépit d'une blessure chronique à un genou. Il a aussi ajouté 16 passes de touché à sa fiche et a commis un sommet personnel de 13 interceptions.

Fajardo a également obtenu 357 verges de gains et marqué huit touchés au sol en 2022. Les Riders ont accordé 77 sacs du quart la saison dernière, un sommet dans le circuit Ambrosie.

Quant à Evans, il a enregistré 1301 verges par la passe la saison dernière avec le Rouge et Noir d'Ottawa et a complété 114 de ses 185 passes, en plus de lancer 4 passes de touché.

De son côté, Alexander a pris part au premier match de saison des Alouettes en 2022. Il avait alors réussi 8 de ses 13 passes pour des gains de 89 verges, en plus d'avoir effectué 5 courses pour 22 verges et 1 majeur au sol.