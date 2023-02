Le Canada 3e à l’épreuve en parallèle par équipe des mondiaux

L'équipe canadienne composée de Valérie Grenier, Britt Richardson, Jeffrey et Erik Read a vaincu l'équipe autrichienne par 0,67 seconde en petite finale au terme des quatre duels.

On n'avait pas d'attente, mais de gagner une médaille alors qu'on ne mettait pas le focus là-dessus, c'est vraiment cool , a expliqué Valérie Grenier à Radio-Canada Sports.

« C'était une belle expérience de le vivre en équipe. Je n'ai pas l'occasion de le vivre souvent. J'ai vraiment aimé ça. » — Une citation de Valérie Grenier, membre de l'équipe nationale de ski alpin

Erik Read Photo : Getty Images / Christophe Pallot/Agence Zoom

Le Canada a d'abord battu la Slovénie en huitièmes de finale (4-0), puis la Suisse en quarts (2-2, qualifié au chrono).

En demi-finales, les Canadiens se sont inclinés 3-1 devant les Américains, sacrés champions devant la Norvège.

Première à s'élancer de la petite finale, la Québécoise Valérie Grenier, plus rapide que l'Autrichienne Julia Scheib par un peu plus d'une demi-seconde, a inscrit le premier point.

Jeffrey Read et Britt Richardson ont ensuite vu leurs adversaires Dominik Raschner et Franziska Gritsch gagner du terrain. Mais dans l'ultime descente, Erik Read a enregistré le chrono le plus rapide de la petite finale en 22,39 s pour devancer Stefan Brennsteiner.

C'était quand même une décision de dernière minute de faire cette compétition par équipe, a précisé Grenier. Britt et moi, nous sommes les seules filles ici, donc, c'était la seule option, et Jeffrey Read a décidé de changer son vol pour faire la compétition.

Valérie Grenier tout sourire après la médaille de bronze du Canada dans le slalom géant parallèle par équipe mixte Photo : Société Radio-Canada

Il s'agit donc de la troisième médaille du Canada à ses mondiaux après l'or de James Crawford en descente et le bronze de Cameron Alexander au super-G. Il occupe le 4e rang au tableau des médailles derrière la Suisse, l'Italie et les États-Unis.

Valérie Grenier compte assister à la cérémonie des médailles mercredi soir, malgré le fait qu'elle participe au slalom géant le lendemain matin.

Je veux recevoir ma médaille, c'est certain que je vais y aller , a-t-elle lancé avec un très grand sourire.

Dans la finale entre les États-Unis et la Norvège, tout s'est joué dans la dernière descente.

L'Américaine Nina O'Brien avait d'abord devancé Kristin Lysdah de 0,13 s avant que Steen Olsen égalise la marque en battant River Radamus par seulement 0,04 s. Puis, fait rare, Paula Moltzan et Louise Stjernesund ont terminé leurs descentes avec une égalité parfaite de 22,74 s.

Dans le dernier duel, le Norvégien Timon Haugan a raté son départ et a été bloqué par le portillon. Cela a permis à l'Américain Tommy Ford de s'imposer facilement par 1,5 s.

C'est une deuxième médaille des Américains dans ces Championnats du monde.

L'épreuve du slalom géant dames, à laquelle participera Valérie Grenier, sera webdiffusée en direct à Radio-Canada, jeudi à compter de 4h du matin (HNE) avec les commentaires de Geneviève Simard et de Philippe Crépeau.