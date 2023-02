Grâce à Stützle, les Sénateurs battent les Flames en prolongation

Brady Tkachuk, Drake Batherson et Alex DeBrincat ont également touché la cible pour les Sénateurs (25-24-3), tandis que Stützle a amassé des aides sur tous les buts.

Mads Sogaard, qui a été dépêché dans la mêlée en raison de blessures aux deux gardiens des Sénateurs, a effectué 34 arrêts.

Avant cette rencontre, Sogaard, 22 ans, n'avait que trois matchs dans la LNH à son actif.

Dillon Dubé a inscrit deux buts pour les Flames (25-19-10), tandis que Tyler Toffoli a ajouté un but et une aide. Jacob Markstrom a stoppé 21 tirs.

Cherchant à terminer leur séjour à l'étranger sur une note positive, les Flames ont frappé fort en troisième période. Ils ont été récompensés lorsque Dubé a réussi son deuxième but de la soirée, son 15e de la saison, en faisant dévier un tir de Toffoli.

Toutefois, les Sénateurs n'étaient pas prêts à abandonner.

Avec 2:14 à l'horloge, ils ont réduit l'écart à un but lorsque Batherson a profité du retour d'un tir de Stützle. Et 46 secondes plus tard, DeBrincat a égalisé à 3-3.

Calgary a dominé les Sénateurs 16-6 pour les tirs au but en deuxième période et a conclu l'engagement avec l'avance.

Les Sénateurs ont entamé le match un peu lentement, mais ont ouvert le pointage. Stützle a permis à Tkachuk de filer en échappée et de toucher la cible à 6:10 du premier vingt.

Placé devant le filet, en avantage numérique, Dubé a réussi à faire dévier un tir de Noah Hanifin derrière Sogaard pour porter le score à 1-1. Puis, Toffoli a décoché un tir pour battre Sogaard du côté du gant quelques secondes après la fin d'un avantage numérique.

Larkin inscrit deux buts et les Red Wings battent les Canucks

Dylan Larkin a réussi un doublé et les Red Wings de Detroit ont mérité une troisième victoire de suite, lundi, l'emportant 6-1 face aux Canucks de Vancouver.

Larkin a marqué le premier but du match à mi-chemin au premier tiers, en échappée.

Le natif du Michigan a ajouté un 20e but cette saison à 19:24 de la même période, en avantage numérique.

Robby Fabbri, Gustav Lindstrom, Pius Suter et Jonatan Berggren ont signé les autres filets des Red Wings, qui entamaient un voyage de cinq matches.

Ville Husso a fait 29 arrêts pour Detroit, qui va rendre visite aux Oilers mercredi soir.

Sheldon Dries a inscrit le filet des Canucks, qui ont perdu quatre de leur cinq dernières rencontres.

Vancouver entamait un séjour de trois matches à la maison - le club accueillera aussi les Rangers et les Flyers, d'ici à samedi.

Collin Delia a stoppé 17 tirs dans une cause perdante.