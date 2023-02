Le duo Reid-Mahomes au cœur du succès pérenne des Chiefs

Il a simplement dit : On ne se lasse pas de se retrouver ici.

Tant que Reid appellera les jeux et que Patrick Mahomes les exécutera, les Chiefs pourront aspirer aux grands honneurs dans la NFL.

Ce tandem — un entraîneur qui ne cesse de se réinventer et un jeune quart-arrière dont les exploits rivalisent déjà avec les plus grands de l'histoire — a gagné son deuxième Super Bowl en quatre saisons, 38-35 contre les Eagles de Philadelphie dimanche soir.

Tant qu'Andy Reid nous dirigera, nous aurons toujours une chance de l'emporter , a mentionné Mahomes lundi, lors de la conférence de presse en l'honneur de l'entraîneur-chef gagnant et du joueur par excellence du match.

Je vais essayer de m'entourer de mes gros bonshommes pendant encore quelques années et nous essaierons de revenir sur cette scène-ci aussi souvent que possible.

Depuis que Mahomes est devenu le quart partant des Chiefs en 2018, ils ont atteint le match de championnat de l'Association américaine chaque année. Au passage, ils ont participé au Super Bowl à trois reprises et l'ont gagné deux fois.

Ce titre pourrait toutefois s'avérer encore plus savoureux que le premier acquis en 2019, puisque Mahomes a dû composer avec une élongation à une cheville le limitant pendant les éliminatoires de la NFL. Il est néanmoins parvenu à faire taire ses critiques, qui doutaient de sa capacité à connaître du succès avec les Chiefs à la suite du départ de l'ailier espacé étoile Tyreek Hill.

Les Chiefs, qui peuvent compter sur une ligne offensive étanche qui n'a accordé aucun sac du quart aux Eagles pendant le Super Bowl, sur l'ailier rapproché étoile Travis Kelce et sur de nombreux jeunes ailiers espacés prometteurs qui ont haussé leur niveau de jeu au moment opportun, n'ont pas la meilleure attaque du circuit Goodell pour rien. Et c'est en bonne partie attribuable au tandem Reid-Mahomes.

C'est difficile de ne pas se laisser emporter par ça, surtout de nos jours avec les réseaux sociaux et tout ça, a évoqué Mahomes. On entend à quel point nous serons mauvais. Et tout ce que tu peux faire, c'est faire valoir ton point sur le terrain. Je ne suis pas le genre de gars qui va répondre aux critiques sur les réseaux sociaux. Je vais me retrouver sur le terrain et leur prouver qu'ils ont tort. Quand tu fais ça, alors ils ne peuvent plus rien dire.

Maintenant, il s'agit de savoir où se situe Mahomes dans l'histoire de la ligue, après avoir conquis son deuxième championnat, de même que son deuxième titre de joueur par excellence de la NFL en saison et au Super Bowl.

Il est déjà en voie d'accomplir un exploit inédit.

Il a rejoint les légendaires quarts Joe Montana et Tom Brady, considérés par plusieurs comme les meilleurs quarts de l'histoire moderne, dans le groupe exclusif de ceux qui ont remporté plus d'un titre de joueur par excellence, tant en saison qu'au Super Bowl.

Mahomes a accompli cet exploit à sa sixième saison, alors qu'il en a fallu 11 à Brady et 12 à Montana.

Il est aussi devenu le septième joueur de l'histoire de la NFL à gagner les titres de joueur par excellence en saison et au Super Bowl au cours d'une même campagne. Et les six premiers, sans surprise, sont déjà intronisés au Temple de la renommée du football américain.

Peu importe, les Chiefs pourront compter sur leur entraîneur-chef et sur leur quart étoile pendant encore longtemps. À 64 ans, Reid a montré Mahomes du doigt en déclarant qu'il n'avait nullement l'intention de quitter son poste dans un avenir à court ou moyen terme.