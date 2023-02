Marino qualifiée pour le tournoi de Doha, pas Fernandez

La Canadienne Leylah Annie Fernandez a baissé pavillon 6-2 et 7-5 devant la Tchèque Karolina Pliskova au dernier tour du tournoi de qualifications à Doha, lundi, tandis que sa compatriote Rebecca Marino a obtenu son billet pour le tableau principal.

Fernandez a plié l'échine en 1 h 32 min contre la favorite du tableau des qualifications et 19e joueuse mondiale.

Pliskova a exploité sa puissance pour venir à bout de la Québécoise (no 7). Elle a notamment décoché dix as, contre un seul pour Fernandez, et a profité davantage de ses situations de bris.

C'était un match difficile aujourd'hui. Je suis très déçue de moi-même parce que je sais que j'ai eu beaucoup d'opportunités, mais je n'ai pas su exécuter mon plan de match , s'est désolée Fernandez.

Pliskova a notamment ravi le service de la Lavalloise de 20 ans quatre fois en autant d'occasions, et elle n'a concédé le sien qu'une seule fois sur sept.

Il y avait beaucoup d'opportunités où je pouvais aller chercher l'avantage du point, mais je n'ai pas frappé assez tôt, a réfléchi Fernandez. Toutes les joueuses qui sont ici sont très bonnes. C'est une défaite difficile à accepter, mais on ne peut pas contrôler les résultats. Je me concentre maintenant à me préparer pour le prochain tournoi.

Il s'agissait du premier match entre les deux joueuses.

De son côté, Marino a surpris la Tchèque Marie Bouzkova (no 2) 7-5 et 6-1 en 1 h 35 min.

Marino, 75e raquette mondiale, présente maintenant une fiche de 1-1 contre Bouzkova. La Britanno-Colombienne avait encaissé une défaite contre la 26e joueuse du monde au premier tour des Internationaux d'Australie en 2022.

Marino a été plus efficace que sa rivale au service, avec un taux de 78,6 % de points sur sa première balle, contre 59,1 % pour Bouzkova, et elle a été moins brouillonne de manière générale dans son jeu.

Bouzkova a notamment commis cinq doubles fautes contre une seule pour la représentante de l'unifolié, et elle a été subi 4 bris en 14 occasions. En comparaison, Marino n'a cédé son service qu'une seule fois en cinq tentatives.