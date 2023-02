Des mots sages prononcés par Martin St-Louis, comme il lui arrive assez souvent. Des mots justes aussi. On en tient pour exemple le collègue Simon-Olivier Lorange de La Presse, probablement à un concours ou deux près de génies en herbe d’en devenir une véritable vedette au secondaire, vocation abandonnée pour celle, moins glorieuse, de journaliste sportif. Mais l’on s’égare.

Évidemment, St-Louis faisait ici référence à la persévérance d’Alex Belzile qui, à 31 ans, a inscrit son tout premier but dans la Ligue nationale de hockey à son 507e match au niveau professionnel. Cinq cent sept rencontres à trimballer son baluchon de Gwinnett à Fort Wayne en passant par San Antonio et Laval.

Un nombre incalculable de kilomètres avalés sur les routes d’Amérique du Nord, de cuisses de poulet (ou de poitrines, au choix) trop froides entre deux coéquipiers dans l’autobus, de moments de doutes et de frustrations, certainement, tout ça ponctué par quatre passages au ballottage et autant de fois où il aurait pu quitter l’organisation du Canadien.

Dimanche après-midi, ses efforts ont plus que porté leurs fruits lorsqu’il a enfin enfilé cette première réussite dans une joyeuse victoire de 6-2 du CH contre les Oilers d’Edmonton, ils ont semblé aller de soi au petit gars de Saint-Éloi.

Je suis extrêmement positif dans la vie. Je me disais qu’à un moment donné ça allait rentrer. Tu ne sais pas quand, mais c’est mental. Si je m’étais dit que ça n’arriverait jamais, ça ne serait pas arrivé. Je ne serais pas ici si je n’étais pas un éternel positif , a lancé le hockeyeur.

Enthousiaste et persévérant comme son frère, sa fiancée et ses parents, a-t-il dit, qui l’ont soutenu durant toutes ces années où son rêve ressemblait plus à un cul-de-sac qu’à un conte de fées.

« C’était un rêve de petit gars. Je ne sais pas combien de fois j’étais sur la glace extérieure à Saint-Éloi et que je pensais à ça. On a tous été des enfants et on a tous rêvé de marquer un but pour le Canadien. Quand ça arrive pour vrai… J'ai regardé Savard et je lui ai dit : ça y est, c'est fait? » — Une citation de Alex Belzile

Belzile a lancé le bal dans cette prestation impressionnante du Tricolore contre l’équipe de l’heure dans le circuit Bettman. Difficile à dire si son but, le premier du match, a été source d’inspiration pour ses coéquipiers, mais ils ont joyeusement emboîté le pas.

De Jake Allen, parfait sur les sept tirs de Connor McDavid, dont certains particulièrement dangereux, aux deux buts de Jordan Harris, au jeu défensif d’ensemble plutôt étanche de l’équipe : tout y était. Une performance sans tache, vraiment, comme point d’orgue à un week-end impeccable de deux victoires.

À en croire certains de ses coéquipiers, la belle histoire de Belzile n’y a pas nui. Autant St-Louis qu’Allen ont assuré que l’organisation tricolore était chanceuse de miser sur un joueur de sa trempe. Un compliment assez rare pour un oiseau pareil qui, au risque de se répéter, a disputé plus de 500 matchs chez les pros et seulement 20 dans la LNH.

Allen a expliqué la chose.

[Il] mène par l’exemple, pour être honnête. C’est une clé d’avoir un gars comme lui dans la Ligue américaine. Cette ligue a changé dans les six, sept dernières années. Elle est de plus en plus jeune. Quand j’ai commencé, il y avait beaucoup de trentenaires. C’est important d’avoir ces gars dans ton équipe, mais ils ne sont pas faciles à trouver. Beaucoup de gars de 32, 33 ans n’ont pas envie de s’arracher dans la Ligue américaine et de servir de modèle. L’organisation est chanceuse d’avoir un gars comme lui.

Les gars comme Belzile sont rares. C’est un excellent leader. Il vient ici et c’est un leader aussi. Quand il est à Laval, c’est un très bel exemple pour les jeunes. La chose la plus importante du leadership, c’est d’être capable de le transmettre. Quand tu côtoies un gars comme Belzile quand tu es jeune, tu apprends ce que c’est, être un leader. On est chanceux , a renchéri l’entraîneur.

On ne compte plus le nombre de fois où de jeunes joueurs, parfois recrues ou simplement beaux espoirs, ont vanté les mérites de ce mentor de 31 ans, de sa façon de se comporter, de son énergie contagieuse, son enthousiasme.

Rafaël Harvey-Pinard (à gauche) a aidé le Canadien à blanchir Connor McDavid. Photo : Eric Bolte-USA TODAY Sports

Au premier chef de ses admirateurs : Rafaël Harvey-Pinard. Lui-même, avec son sixième but en neuf matchs depuis son rappel, s’assure qu’on ne l’oublie pas. En voilà un autre qui saisit toutes ses occasions, marquant le premier but en avantage numérique de sa carrière au premier match où on lui confie cette responsabilité. Midas Harvey-Pinard transforme tout ce qu’il touche en or ces jours-ci.

Remarquable et remarqué.

« Pour faire la Ligue nationale, il faut que tu trouves une porte. Il y en a pour qui les portes se présentent plus facilement. Des fois, il n’y a pas de porte, alors trouve une fenêtre. C’est ça que [Belzile et Harvey-Pinard] font. » — Une citation de Martin St-Louis

C’est vrai que parfois, ouvrir une fenêtre, aérer un brin dans un vestiaire, ça fait du bien.

En rafale

Les Oilers d’Edmonton survolaient la LNH depuis le 11 janvier. Sans ménagement, le CH a mis fin à leur séquence de 11 matchs avec au moins un point (9-0-2) dimanche.

Par le fait même, le vilain Tricolore a stoppé la séquence d’au moins un point par match de McDavid à 15. Il s’agissait là de sa quatrième séquence de 15 matchs et plus, son record étant de 17. C’était aussi la deuxième fois de la saison qu’il amassait des points dans 15 matchs d’affilée. Et, comble du mal de tête, c’était la deuxième fois qu’il réussissait au moins deux séquences de 15 matchs et plus avec un point au cours d’une même saison. Et ça, non seulement est-ce impressionnant, sachez qu’il n’y a que Wayne Gretzky qui en a fait autant. Et même mieux.

Ce sera tout pour aujourd’hui.