Quatrième podium de la saison au départ groupé pour Ivanie Blondin

L’athlète de 32 ans d’Ottawa a complété la finale du départ groupé, disputée à un rythme très lent, avec un temps de 9 min 34 s 470/1000, tout juste derrière la Néerlandaise Marijke Groenewoud (9:34,23). L’Américaine Mia Kilburg (9:34,61) a complété le podium.

La Canadienne était bien placée pour le sprint final après être sortie du dernier virage collée au couloir intérieur, mais elle n’a pas réussi à rattraper Groenewoud dans la dernière ligne droite, si bien que la patineuse néerlandaise a pu mettre la main sur sa première médaille d’or de la saison.

Ça s’est vraiment très bien passé aujourd’hui. Je suis contente du résultat et de la façon dont je me suis battue jusqu’à la fin. Nous n’avons pas laissé les échappées prendre trop d’avance, ce qui était bien , a d’abord décrit Blondin, qui s’est par ailleurs classée 11e au 1000 m.

Ç’a été une autre grosse fin de semaine pour moi, surtout après un gros camp d’entraînement à la Grande Canarie avec beaucoup d’ascensions à vélo. Je sentais donc la fatigue dans les jambes en fin de semaine. Mais ce dur bloc d’entraînement est un investissement pour les Championnats du monde, où j’espère me sentir mieux reposée et davantage concentrée pour les courses où j’espère accéder au podium et remporter une médaille d’or!

Sa compatriote Valérie Maltais a terminé en 11e place en 9:35,10.

En visioconférence, Maltais soulignait qu’il ne lui manque pas grand-chose pour gagner quelques places au classement lors de cette épreuve.

Si j’étais capable d’aller chercher des points de sprint dans la course un petit peu plus tôt, ça pourrait faire en sorte de me remonter dans le peloton sans que ça me coûte trop cher d’énergie. Je pense que ce serait une chose à avoir en tête pour les prochaines courses, mais sans que ça me prenne trop d’énergie. C’est quand même assez important pour aller chercher des points et pour être là à la fin. Je suis quand même consciente que ma vitesse est là, mais ma prise de vitesse est un petit peu plus lente que certaines autres filles.

Blondin entreprendra la dernière étape de la Coupe du monde de la saison en 2e place du classement général du départ groupé, avec 355 points, avec une récolte de quatre médailles : une d’or, deux d’argent et une de bronze.

Groenewoud (424) semble assurée d’empocher le titre de la Coupe du monde, sauf que Kilburg (340) et l’Italienne Laura Peveri (336) sont en mesure de rattraper Blondin au classement, ce qui fait que celle-ci devra donner une bonne performance pour conserver sa 2e place.

Du côté des hommes, Antoine Gélinas-Beaulieu n’est venu qu’à six centièmes de seconde de décrocher sa deuxième médaille en Coupe du monde, au 1000 m.

Le patineur de Sherbrooke a complété l’épreuve en 1:09,91, mais n’a pas réussi à déloger le Polonais Damian Zurek (1:09,85) de la 3e position. Les Néerlandais Hein Otterspeer (1:09,24) et Kjeld Nuis (+0,28 s) ont raflé l’or et l’argent, respectivement.

Dans la même épreuve, le Québécois Laurent Dubreuil a dû se contenter du 10e rang, en 1:10,29.

Ce n’est pas mon type de glace pour un 1000 m, c’est très difficile en fin de course pour tout le monde, mais particulièrement pour les patineurs de mon profil. Cela dit, j’ai pris une stratégie qui a finalement été un échec. J’ai essayé de garder mon énergie un peu plus pour la fin , a-t-il expliqué en visioconférence.

Ça n’a vraiment pas fonctionné. Clairement que la semaine prochaine, je vais prendre une autre stratégie que ça, car ça n’a pas été la course que j’aurais espérée , a-t-il ajouté.

La saison de la Coupe du monde de patinage de vitesse se terminera la fin de semaine prochaine, avec une deuxième étape de suite en Pologne.

L’équipe canadienne a déjà obtenu 26 médailles de la Coupe du monde (7 d’or, 12 d’argent et 7 de bronze) après 5 étapes.