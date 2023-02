Jordan Harris marque deux buts et le Canadien défait les Oilers

Jordan Harris a inscrit deux buts, Jake Allen a stoppé 29 tirs et le club montréalais a vaincu les Oilers d'Edmonton 6-2.

Le capitaine des Oilers Connor McDavid, qui domine la LNH avec 97 points, a été blanchi pour une sixième fois seulement cette saison. Il avait récolté au moins un point à chacun de ses 15 matchs précédents.

Les Oilers n'avaient pas perdu en temps réglementaire depuis le 9 janvier face aux Kings, à Los Angeles, une séquence de 11 matchs (9-0-2).

Alex Belzile, avec son premier dans la LNH, Rafaël Harvey-Pinard, Josh Anderson et Christian Dvorak ont marqué chacun un but pour le Canadien (22-27-4), qui a gagné ses deux matchs en après-midi du week-end du Super Bowl. Jonathan Drouin et Evgenii Dadonov ont récolté chacun deux aides.

Leon Draisaitl et Evander Kane ont répliqué pour les Oilers (30-19-5). Evan Bouchard a amassé deux aides et Stuart Skinner a réalisé 24 arrêts.

Joel Armia et Connor McDavid Photo : usa today sports / Eric Bolte

L'attaquant Joel Armia était de retour au jeu pour le Canadien après avoir raté huit parties en raison d'une blessure au haut du corps. Rem Pitlick lui a cédé sa place dans la formation.

Le Tricolore a toutefois perdu les services du défenseur Arber Xhekaj en deuxième période. Xhekaj a semblé se blesser à l'épaule droite lors d'un combat contre Vincent Desharnais.

Le Canadien reprendra le collier mardi, quand il accueillera les Blackhawks de Chicago au Centre Bell.

Un effort d'équipe

Belzile a lancé les hostilités en marquant après 8 min 14 s de jeu en première période. Il a tiré en pivotant après une mêlée devant le filet de Skinner.

Allen s'est signalé à quelques reprises avant la fin du premier vingt. Il a notamment frustré deux fois McDavid, d'abord sur un tir à bout portant, puis sur un bon lancer après une montée spectaculaire du capitaine des Oilers.

Jake Allen et Connor McDavid Photo : usa today sports / Eric Bolte

Le Tricolore a creusé l'écart en marquant deux fois en deuxième moitié de la deuxième période. Harris a d'abord surpris Skinner d'un angle restreint à 3:54, puis Anderson a fait mouche en avantage numérique à 8:23 sur un retour.

Les Oilers ont enfin réussi à renverser la vapeur, profitant de l'indiscipline du Canadien.

Draisaitl a marqué à 12:22 sur un retour lors d'un avantage numérique, puis les Oilers ont bénéficié de 1:28 en avantage numérique de deux joueurs quelques instants plus tard. Allen a toutefois été intraitable, frustrant deux fois Draisaitl sur des lancers sur réception.

Allen a moins bien paru quand il a été surpris par un tir de Kane quelques secondes après que David Savard eut quitté le banc des punitions, à 14:59 du deuxième vingt.

Harvey-Pinard a finalement stoppé l'hémorragie et a redonné un coussin de deux buts au Canadien en marquant en avantage numérique avec 1:19 à faire au deuxième engagement. Il a inscrit un sixième but en neuf parties cette saison en faisant dévier un tir de Mike Matheson derrière Skinner.

Harris a ensuite porté un dur coup aux espoirs des Oilers en marquant à nouveau, après 2:58 de jeu en troisième période. Skinner n'a pas très bien paru face au tir bas du défenseur du Tricolore.

Dvorak a profité d'un beau vol de Kirby Dach aux dépens de Bouchard pour inscrire un 200e point dans la LNH en faisant bouger les cordages à 9:12. Il s'agissait d'un but inscrit en infériorité numérique.