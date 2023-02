Fernandez et Marino avancent au tournoi de Doha

Leylah Annie Fernandez et Rebecca Marino ont remporté leur deuxième match de qualification dimanche au tournoi de Doha.

La Lavalloise affrontait l’Ukrainienne Danaya Yastremska, 102e au classement de la WTA.

Fernandez a connu un départ un peu lent et a perdu la première manche 3-6. Elle s’est toutefois ressaisie pour gagner les deux manches suivantes 6-3 et 6-3. Elle a réussi 5 as contre 1 pour Yastremska. L’Ukrainienne a aussi commis 10 doubles fautes lors du match contre 5 pour la Québécoise.

Leylah Annie Fernandez va affronter Karolina Pliskova, 20e mondiale, lors du troisième match de qualification.

La Canadienne Rebecca Marino va aussi avoir fort à faire lors de son prochain match puisqu’elle va se mesurer à la 26e mondiale, la Tchèque Marie Bouzkova.

Marino a battu dimanche la Bélarusse Aliaksandra Sasnovich en trois manches de 6-3, 3-6 et 6-4.

Autant Fernandez que Marino avaient connu une sortie abrupte au tournoi d’Abou Dhabi la semaine dernière. Les deux avaient perdu leur premier match au tableau principal.