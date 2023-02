L’or pour Courtney Sarault sur 1000 m à Dordrecht

Sarault qui a dominé ses vagues de bout en bout a franchi la distance en 1 min 32 s 930/1000. Elle a ainsi devancé la Sud-Coréenne Gilli Kim (1:33,037) et la championne olympique et championne de la Coupe du monde en titre, la Néerlandaise Suzanne Schulting (1:33,137).

Au classement général de la spécialité, Schulting devance toujours Sarault avec 470 points contre 360.

Sur la même distance du côté masculin, le Montréalais Pascal Dion (1:25,514) a mis la main sur la médaille d’argent derrière le Sud-Coréen Ji Won Park (1:25,359). L’Italien Luca Spechenhauser (1:25,619) a complété le podium.

Pascal Dion. Photo : La Presse canadienne / Rick Bowmer

Notons qu’en demi-finales, Steven Dubois a été victime d’un dépassement serré de l’intérieur de la part du Belge Stijn Desmet, lequel lui a fait perdre son rythme et la possibilité de participer à la grande finale.

Après révision des juges à la vidéo, la responsabilité de l’incident a été partagée de façon égale entre les deux patineurs. Mince consolation, Dubois est allé ensuite gagner la finale B où Desmet a fini 4e.

Équipe convaincante

C’est une victoire convaincante et sans appel que l’équipe du relais féminin a signée dimanche au 3000 m.

Kim Boutin. Photo : La Presse canadienne / Rick Bowmer

Kim Boutin, Rikki Doak, Courtney Sarault et Renée-Marie Steenge ont été à ce point en contrôle de l’épreuve qu’elles ont été en mesure de lancer une attaque irrésistible à sept tours de l’arrivée.

L’avance était à ce point confortable que Boutin a croisé le fil au bout de 4:13,541 avec plus d’un quart de tour d’avance sur les Hongroises (4:15,134) et les Chinoises (4:15,201).

Au classement général de la spécialité, le Canada occupe le 1er rang avec 36 000 points, devant les Pays-Bas (33 120 pts) et la Corée du Sud (32 800 pts).

Le Canada n’était pas de la finale A du relais 5000 m, chez les hommes, remportée par la Corée du Sud.

William Dandjinou, Steven Dubois, Maxime Laoun et Félix Roussel ont dû se contenter de la 2e position en finale B, bonne pour le 6e rang au général.

Doublé au 500 m féminin

Plus tôt, Boutin a donné le ton à la journée en récoltant la médaille d’argent en finale du 500 m devant sa compatriote Doak.

Kim Boutin Photo : usa today sports / Eric Bolte

Comme elle l’avait fait samedi lors de sa victoire sur 1000 m, Boutin a remporté toutes ses vagues, des qualifications jusqu’à la grande finale du 500 m.

Dimanche, elle a parcouru la distance en 42,301 s pour n’être devancée que par 281 millièmes par la Néerlandaise et médaillée d’or, Xandra Velzeboer. La Néo-Brunswickoise Rikki Doak (42,397) est demeurée dans la foulée de Boutin pour monter sur la troisième marche.

Chez les messieurs, sur la même distance, Félix Roussel a signé le meilleur résultat avec une 7e place en terminant second de la finale B.

La journée a pris fin avec la présentation des Globes de cristal aux champions de la saison 2022-2023. Avec neuf victoires et une seconde place, le Sud-Coréen Jim Won Park est le maître chez les hommes, tandis que la Néerlandaise Suzanne Schulting (8 or, 2 argent et 1 bronze) a dominé le classement féminin avec près de 300 points d'avance sur la Canadienne Courtney Sarault.

Schulting s'est aussi vu remettre le petit globe pour la spécialité du 1000 m, où elle a là aussi devancé Sarault.