Les Blue Jackets jouent les trouble-fête sur la patinoire des Maple Leafs

Kent Johnson a inscrit le but vainqueur en troisième période et les Blue Jackets de Columbus ont battu les Maple Leafs de Toronto 4-3, samedi.

Boone Jenner et Kirill Marchenko ont les deux obtenu un but et une aide, tandis que Sean Kuraly a également marqué. Elvis Merzlikins a réalisé 26 arrêts dans la victoire.

Du côté des Maple Leafs, William Nylander, Michael Bunting et Morgan Rielly ont marqué, et Mitchell Marner a récolté deux mentions d’aide.

Joseph Woll a bloqué 36 tirs pour les Maple Leafs à son premier départ de la saison et son tout premier match à domicile dans la LNH.

Âgé de 24 ans, Woll a été rappelé des mineures en raison d’une blessure à la cheville de Matt Murray subie avant la pause du week-end des étoiles.

Les Maple Leafs menaient 2-0 après le premier vingt et semblaient filer vers un gain facile. La deuxième période a toutefois été l’une de leurs pires de la saison, ce qui a permis à Jenner et Marchenko d’égaler la marque.

L’équipe locale a retiré Woll pour un attaquant supplémentaire avec moins de trois minutes à jouer, mais les Blue Jackets ont tenu le coup. Il ne s’agit pour eux que d’une deuxième victoire en 60 minutes lors des 11 derniers matchs.

Nylander a atteint le plateau des 60 points pour la quatrième fois dans la LNH.