L’équipe nationale féminine de retour à l’entraînement dimanche, sans entente

Selon un nouveau communiqué publié samedi par les joueuses, la fédération les a avisées, avant une rencontre de plusieurs heures, qu’elle considérerait leur grève comme illégale. Canada Soccer a corroboré cette information dans sa propre déclaration environ une heure plus tard, en se fondant sur les lois du travail de l’Ontario pour établir que les joueuses ne sont pas en position légale de déclencher une grève .

On nous a informé que si nous ne retournons pas au travail – et que nous ne nous engageons pas aujourd’hui à jouer contre les États-Unis ce jeudi –, Canada Soccer entamera des poursuites judiciaires pour nous forcer à retourner sur le terrain. L’organisation essaiera également d’obtenir des millions de dollars en dommages-intérêts de notre association de joueuses ainsi que de chacune des joueuses présentement en camp , ont écrit les joueuses.

En tant que joueuses individuelles qui n’avons pas encore été compensées pour notre travail pour Canada Soccer en 2022, nous ne pouvons pas nous permettre de nous exposer aux risques reliés à des poursuites personnelles, ont-elles ajouté. C’est pour cette raison que nous avons informé Canada Soccer que nous allons retourner à l’entraînement [dimanche] et que nous jouerons comme prévu à la Coupe SheBelieves.

Les joueuses soulignent cependant que l’enjeu au cœur du litige demeure entier, et la capitaine Christine Sinclair a écrit sur Twitter samedi que ses coéquipières et elles, forcées de retourner au travail à court terme , joueront sous le signe de la protestation à la Coupe SheBelieves, qui commence le 16 février.

Canada Soccer n’a pas commenté précisément les allégations des joueuses relativement à de possibles poursuives, mais la fédération affirme avoir pris les mesures nécessaires pour s’assurer que ces matchs soient disputés comme prévu .

Canada Soccer n’était pas prêt à compromettre sa participation à la Coupe SheBelieves, ni la préparation que cet événement offre à l’équipe nationale féminine en vue de la prochaine Coupe du monde, ni l’expérience offerte au nombre incalculable de partisans qui ont sans doute fait le voyage à Orlando pour voir leurs héroïnes olympiques en action , a réagi la fédération par communiqué.

Les internationales canadiennes ont boycotté l’entraînement, samedi, au lendemain de la publication d’une déclaration de grève en raison de leurs conditions de travail. Sinclair avait dit à La Presse canadienne samedi que les joueuses allaient rester hors du terrain tant que l’instance dirigeante n’aura pas répondu à leurs griefs. Les hommes canadiens avaient eux-mêmes boycotté un match amical prévu avec le Panama à Vancouver en juin dernier, en raison du conflit de travail en cours.

Selon les joueuses, qui ont pris la parole avec le soutien de leurs collègues de l’équipe masculine, des compressions importantes frappent les équipes nationales en 2023, au moment où l’équipe féminine championne olympique se prépare pour le Mondial avec un tout premier podium dans son viseur.

Le premier communiqué mentionnait notamment qu’en raison du manque de financement qu’elle déplore, l’équipe a dû renoncer à des périodes entières prévues par la FIFA pour le regroupement des sélections nationales et qu’un nombre limité de joueuses et de membres du personnel sont en mesure de se rendre aux camps qui ont bel et bien lieu.

Canada Soccer affirme de son côté être engagé à négocier une convention collective avec les deux associations de joueurs et les représentants des joueurs des équipes nationales féminine et masculine .