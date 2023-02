Stellato-Dudek et Deschamps sur le podium aux Championnats des quatre continents

Les Canadiens Deanna Stellato-Dudek et Maxime Deschamps ont offert au Canada sa première médaille des Championnats des quatre continents de patinage artistique, samedi, à Colorado Springs, lorsqu’ils ont pris le 3e rang de l’épreuve en couples.

Deuxièmes après le programme court présenté vendredi, Stellato-Dudek et Deschamps ont terminé 3es du programme libre avec une note de 125,45. Leur pointage combiné de 193,84 leur a permis de devancer un autre couple canadien, celui de Lia Pereira et Trennt Michaud, qui ont conclu la compétition au pied du podium avec leur note de 186,33.

Les Canadiens Deanna Stellato-Dudek et Maxime Deschamps. Photo : Reuters / STEPHANE MAHE

Comme lors du programme court, les Japonais Riku Miura et Ryuichi Kihara ont dominé samedi et ont conservé leur 1er rang avec un pointage de 208,24. Les Américains Emily Chan et Spencer Akira Howe (201,11) ont terminé 2es.

L’autre couple du Canada en lice, composé de Kelly Ann Laurin et de Loucas Éthier, a terminé 7e avec une note de 167,67.

Le programme libre de la compétition masculine est prévue samedi, à 20 h 15 (HNE), et sera offerte en webdiffusion sur le site de Radio-Canada Sports.