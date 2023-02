Une victoire à l’arraché de 4-3 en prolongation contre les Islanders de New York, deux retours en troisième période alors que l’équipe était menée par un but, du jeu solide de la brigade défensive, des tirs bloqués et une contribution de presque tous les trios : voilà le genre de prestation que le patron apprécie, forcément.

Mettre fin aux déboires du CH avec ces infâmes couleurs du chandail rétro n’étant pas le moindre des événements qui lui ont réchauffé le cœur.

Il y a des joueurs qui ont porté ce chandail historique en rouge et blanc il y a 50 ans qui doivent nous regarder et se dire : qu’est-ce que vous faites? On a probablement eu ce qu’on méritait , a lancé St-Louis, franchement outré par cette opération marketing et cette fiche de 1-6-1 en bleu poudre.

Mais trêve de peccadilles.

De cet effort collectif, Mike Matheson a probablement fait le meilleur résumé. Il parlait alors des efforts de David Savard pour bloquer les tirs adverses.

« C’est ce genre de choses qui fait que ce n’est pas juste un groupe de personnes, mais plutôt une équipe. » — Une citation de Mike Matheson

Il n'aurait su mieux dire. La veille, après l’entraînement, St-Louis a insisté sur le fait qu’il ne pouvait pas bâtir une culture gagnante, une culture d’imputabilité, de responsabilisation et de jugement sûr uniquement avec les joueurs assurés de demeurer longtemps avec l’équipe.

Qu’un de ses hommes quitte la ville demain, le surlendemain ou dans trois mois, il fait, a-t-il juré, jusqu’à preuve du contraire, partie de la solution. Et c’est un peu ce qu’on a vu dans ce duel contre une équipe qui lutte pour sa survie.

Rafaël Harvey-Pinard, de plus en plus incontournable, a bloqué cinq tirs en grimaçant en plus de préparer de belle façon le premier but du match, celui de son capitaine, Nick Suzuki. Savard en a fait presque autant, dont deux tirs repoussés en prolongation au cours d’un désavantage numérique et au beau milieu d’une présence de 3 min 55 s.

Des fois, il joue quatre minutes, mais il ne bouge pas beaucoup , s’est esclaffé St-Louis.

Je ne dis pas ça pour l’insulter, c’est un excellent joueur de hockey, il prend soin de l’équipe, il a une excellente tête.

Mike Hoffman, dans un après-midi composé de hauts et de bas, a tout de même récolté trois passes.

Les défenseurs recrues se sont tous mis en évidence. Du filet de Justin Barron, au jeu solide d’Arber Xhekaj contre le premier trio des insulaires ou aux nombreuses percées offensives du duo Jordan Harris et Johnathan Kovacevic. Sans compter le mentorat exemplaire de Mike Matheson et Savard dans cette rencontre, les deux seuls vétérans du groupe d’arrières.

D’ailleurs, avec ce but de Barron, cinq défenseurs recrues ont réussi un filet au cours d’une même saison pour une équipe pour la troisième fois de l’histoire de la ligue. Les Islanders de 1972-1973 (60 défaites) et les Blues de 1981-1982 (fiche de 32-40-8) sont les deux autres. Généralement pas un signe de stabilité, on s’en doute.

Mais au-delà de cette statistique, St-Louis est apparu clairement fier de sa bande devant les journalistes après la rencontre. Et pour cause.

L’identité qu’on veut se donner, la culture, il faut qu’elle soit plus forte que l’individu. Quand tu perds des individus, un autre rentre et ton identité fait en sorte que tu continues. Aujourd’hui, c’est un exemple de ça. Dans les deux dernières semaines, même si on n’avait pas les résultats qu’on voulait, on était là, a laissé tomber l'entraîneur.

Le problème jusqu’à présent a été d’inscrire le tout dans la pérennité. Non pas en emmagasinant les victoires, mais en jouant de la bonne manière.

Un peu à l’image de Harvey-Pinard que l’entraîneur a décrit comme un joueur de hockey en apportant la précision suivante.

Nick Suzuki célèbre un but avec Rafaël Harvey-Pinard et Josh Anderson. Photo : usa today sports / David Kirouac

Il y a une grosse différence entre un jeune homme qui joue au hockey et un joueur de hockey.

Lorsque vous bloquez un lancer, serrez les dents, recommencez 10 secondes plus tard et que vous vous efforcez de rentrer au banc le plus rapidement possible, il y a fort à parier que vous êtes un joueur de hockey. Que vous comprenez la culture aussi, que vous contribuez à la polir, même s’il ne s’agit que de votre huitième match de l’année pendant lequel vous avez récolté votre septième point, soit dit en passant (il est toujours ici question du jeune homme d’Arvida).

Le numéro 49 prend du galon, Barron aussi, Xhekaj poursuit son apprentissage accéléré, Josh Anderson semble vouloir faire partie de la solution, Suzuki mène la barque malgré tout. Certes, Juraj Slafkovsky et Cole Caufield ont perdu une moitié de saison d'acquisition de connaissances. Kaiden Guhle, au moins un tiers.

Ça fait un peu mal, il n'y a pas à dire, mais on voit aussi des signes encourageants de nombreux autres pendant que certains vétérans plus ou moins valeureux prennent l'eau, sans nommer de noms.

Même si St-Louis veut bâtir cette identité commune avec tous ses joueurs, il sait bien que certains n’en feront plus partie sous peu. De voir que ceux qui pourraient rester à Montréal à plus long terme semblent déjà avoir compris ce qu’il cherche à faire a de quoi rassurer.