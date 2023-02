Une première médaille d’or pour Kelly Deguchi

La judoka canadienne a commencé le tournoi des moins de 52 kg avec un combat difficile contre la Roumaine Luciana Catana. L’Albertaine l’a emporté par ippon en prolongation.

Deguchi, 32e au monde, a ensuite vaincue l’Espagnole Paula Lanza Chacoris, la Hongroise Roza Gyertyas et a terminé le tournoi en battant l’Italienne Kenya Perna avec un spectaculaire ippon en finale.

Son entraîneur Janusz Pawlowski a souligné l’excellent travail de sa protégée, mais aussi l’intensité des combats.

Ç’a été des montagnes russes, a admis l’entraîneur. Kelly a eu un début de compétition difficile et elle a perdu une bonne avance en demi-finale, mais elle s’en est quand même bien sortie. Elle devra améliorer sa tactique et prendre du rythme plus rapidement, mais elle n’est vraiment pas loin de quelque chose. Après tout, c’est elle qui termine avec la médaille d’or.

Dimanche, les Québécois Coralie Godbout et Alexandre Arencibia seront en action respectivement chez les moins de 78 kg et les moins de 90 kg.