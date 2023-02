Médaille d’or pour les Canadiennes à la poursuite

Valérie Maltais, Isabelle Weidemann et Ivanie Blondin affrontaient les Japonaises lors du dernier duel de la journée, la troupe canadienne a trouvé son rythme dès le deuxième tour et n’a plus jamais regardé derrière.

Le Canada a devancé les Néerlandaises (+0,77 s) et les Américaines (+3,04) qui terminent respectivement 2es et 3es.

Il s’agit de la troisième médaille d’or en Coupe du monde cette saison pour Maltais et ses coéquipières, après celles obtenues à Stavanger et à Calgary.

Ivanie Blondin avait aussi pris le 7e rang du 1500 m un peu plus tôt en journée.

Chez les hommes, Laurent Dubreuil a quant à lui décroché la médaille d’argent au 500 m.

Laurent Dubreuil. Photo : La Presse canadienne / Jeff McIntosh

Le patineur de Lévis s’est glissé sur le podium entre deux Japonais, soit Wataru Morishige (34,78) qui a remporté l’épreuve et Yuma Murakami (+0,25), qui a gagné le bronze.

Il s’agit d’une cinquième médaille cette saison au 500 m pour Laurent Dubreuil.

Le Montréalais Christopher Fiola (+0,94) a lui aussi pris part au 500 m et s’est classé 19e.

Au 5000 m, Ted-Jan Bloemen et Ted-Jan Bloemen ont terminé aux 8e et 12e rangs.