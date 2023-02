Le Québécois Jules-Anthony Vilsaint se joint au CF Montréal

Le CF Montréal a annoncé l'acquisition de l'attaquant québécois Jules-Anthony Vilsaint, via un transfert du club belge de première division Royal Antwerp FC.

La direction de l'équipe a fait part de la nouvelle dans un communiqué de presse transmis samedi matin.

Au passage, le CF Montréal a précisé que Vilsaint a accepté un contrat de deux saisons en 2023 et 2024, assorti de deux années d'option en 2025 et 2026.

Jules-Anthony est un attaquant québécois prometteur. Il a des qualités physiques intéressantes, en plus d'avoir une bonne vitesse malgré sa grande taille , a déclaré le vice-président et chef de la direction sportive du CF Montréal, Olivier Renard, via le communiqué de presse.

Nous l'aiderons à se développer et continuer sa progression avec nous.

Natif de Montréal, le joueur de 20 ans possède la double citoyenneté canadienne et haïtienne. Il a notamment porté les couleurs du Panellinios Montréal FC, avant de prendre le chemin de l'Europe en 2020, où il s'est joint aux Young Reds, équipe réserve du Royal Antwerp FC, en mars 2021.

Cette saison avec les Young Reds, il a marqué un but en 10 matchs, dont 4 titularisations, et 384 minutes de jeu.

Sur la scène internationale, Vilsaint fait partie du programme canadien, évoluant avec l'équipe nationale des moins de 20 ans. Le 5 avril dernier, il avait été invité au camp U20 au Costa Rica, mais n'y avait pas participé.

Il avait aussi été choisi sur l'effectif provisoire en vue du Championnat U20 masculin de la CONCACAF 2022.