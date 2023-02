Un 1200e point pour Evgeni Malkin

Evgeni Malkin a récolté deux mentions d'aide, devenant ainsi le troisième joueur de l'histoire des Penguins de Pittsburgh à atteindre le plateau des 1200 points, et l'équipe l'a emporté 6-3 contre les Ducks à Anaheim, vendredi.

Malkin a inscrit son nom dans le livre d'histoire des Penguins grâce à sa mention d'aide sur le but de Rust en troisième période, portant à ce moment le score à 5-1 pour les visiteurs. Il rejoint donc Mario Lemieux (1723 points) et Sidney Crosby (1472 points) comme les seuls avec au moins 1200 points dans l'histoire de l'équipe.

Malkin est aussi le quatrième joueur actif de la LNH à atteindre ce plateau, après Crosby, Alexander Ovechkin (Capitals) et Patrick Kane (Blackhawks).

C'est la septième fois à ses 11 derniers matchs que Malkin obtient plus d'un point. Durant cette période, l'attaquant a récolté sept buts et 12 aides.

Pierre-Olivier Joseph a inscrit deux buts et une aide, tandis que Kasperi Kapanen et Bryan Rust ont récolté un but et une aide chacun. Le centre Jeff Carter, ainsi que l'ailier Jake Guentzel ont aussi marqué un filet pour les Penguins. Le gardien Casey DeSmith a repoussé 28 tirs.

Mason McTavish a inscrit un but et une aide pour les Ducks, alors que Trevor Zegras et John Klingberg ont été les autres buteurs de l'équipe.

Devant le filet, le gardien des Ducks John Gibson a enregistré un record d'équipe avec 53 arrêts.