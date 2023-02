Les Canadiens font bonne figure aux Championnats des quatre continents

Associated Press

Les Américains Madison Chock et Evan Bates ont pris la tête du classement après l'épreuve de danse rythmique aux Championnats des quatre continents de patinage artistique, vendredi, devant deux tandems canadiens : Laurence Fournier Beaudry et Nikolaj Sorensen, ainsi que Marjorie Lajoie et Zachary Lagha.