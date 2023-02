Les joueuses de l’équipe canadienne féminine de soccer en grève

À un peu plus de six mois de la Coupe du monde féminine de soccer, l’équipe canadienne affirme qu’elle amorce une grève.

Dans un communiqué publié vendredi en fin de journée, les joueuses internationales canadiennes ont réclamé un changement immédiat de leur fédération afin qu’elle respecte son engagement public envers l’équité entre les sexes et son obligation, comme organisme national responsable du soccer au Canada, de faire progresser le sport au lieu de le faire régresser .

Si Canada Soccer ne veut pas ou ne peut pas soutenir notre équipe, il faudra envisager un changement de leadership. Nous nous engageons à faire le nécessaire pour sensibiliser le public à cette crise et pour pousser Canada Soccer à enfin soutenir correctement les équipes nationales , ont écrit les joueuses, qui n’ont pas précisé quelles seraient les prochaines étapes de leur plan d’action.

Les joueurs de l’équipe masculine ont fait part de leur appui sans réserve aux joueuses environ une heure plus tard dans une déclaration commune, en précisant qu'ils demanderaient à la ministre fédérale des Sports, Pascale St-Onge, d'intervenir si Canada Soccer ne réagissait pas.

Selon les joueuses, des compressions importantes frappent les équipes nationales en 2023, au moment où l’équipe féminine championne olympique se prépare pour le Mondial avec un tout premier podium dans son viseur.

Le communiqué mentionne notamment qu’en raison du manque de financement qu’elle déplore, l’équipe a dû renoncer à des périodes entières prévues par la FIFA pour le regroupement des sélections nationales et qu’un nombre limité de joueuses et de membres du personnel sont en mesure de se rendre aux camps qui ont bel et bien lieu.

Par ailleurs, aucun match de l’équipe féminine ne serait prévu au Canada d’ici la tenue de la Coupe du monde.

On nous a dit, mot pour mot, que Canada Soccer ne peut pas financer adéquatement l'équipe nationale féminine quand nous sommes à six mois de la Coupe du monde, ont écrit les joueuses. Nous sommes fatiguées. Fatiguées de devoir constamment nous battre pour un traitement juste et équitable, et pour un programme qui nous donnera une chance de réaliser ce que nous savons que cette équipe est capable de réaliser pour le Canada.

Les joueuses disent être en négociations depuis un an avec Canada Soccer, qui s’est retrouvée dans la tourmente à quelques mois de la première participation du pays à la Coupe du monde masculine en 36 ans lorsque l’équipe masculine a refusé de jouer un match amical contre le Panama.

Les joueurs invoquaient alors des négociations inutilement prolongées en vue de la ratification d’un nouveau contrat de travail. La fédération avait par la suite indiqué avoir déposé de nouvelles offres à ses deux équipes nationales, mais aucune entente à long terme n’est intervenue depuis.

Les joueurs soulignaient également avoir récemment appris que la fédération avait signé en 2018 une entente avec Canadian Soccer Business, une entreprise démarrée par des propriétaires d’équipes de la Première Ligue canadienne qui gère les partenariats commerciaux et les droits de diffusion des équipes nationales.

Les modalités de cette entente n’ont jamais été dévoilées. Les joueurs ont déclaré vendredi que Canada Soccer a toujours refusé ou ignoré les requêtes de notre association pour consulter les états financiers de la fédération.

Nous exigeons que Canada Soccer remplisse ses obligations comme organisme national qui régit le soccer au Canada, qu’elle cesse son utilisation illicite des noms et de l’image des joueurs, […] qu’elle fasse preuve de la transparence attendue d’une organisation qui régit un sport majeur, qu’elle négocie de bonne foi avec les associations des joueurs et, surtout, qu’elle finance adéquatement les équipes nationales masculine et féminine, ainsi que les équipes de jeunes.

L’équipe féminine doit jouer son premier match de la Coupe SheBelieves jeudi prochain, à Orlando, contre les États-Unis. La vedette américaine Megan Rapinoe a d’ailleurs été prompte à réagir au coup d’éclat des Canadiennes, de grandes ennemies sur le terrain, mais de grandes alliées ailleurs .

Canada Soccer n'a pas immédiatement répondu à une demande de réaction de Radio-Canada Sports.