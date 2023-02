La lucidité renouvelée de Jonathan Sirois au camp du CF Montréal

Au CF Montréal, le diplomate en question se nomme Jonathan Sirois. Le jeune homme de 21 ans est de retour avec le club de la métropole après deux saisons en prêt au Valour FC, dans la Première ligue canadienne (CPL). Lorsque les médias l’avaient rencontré pour la première fois de la présaison, en janvier, Sirois avait indiqué qu’il se présentait devant le nouvel entraîneur-chef Hernán Losada avec une certaine lucidité : James Pantemis a une petite longueur d’avance pour le poste de no 1, reconnaissait-il, tout en précisant qu’il n’y avait rien de coulé dans le béton .

Vendredi, en point de presse virtuel, Sirois est allé plus loin : le groupe est un peu conscient que Pantemis amorcera la saison comme gardien no 1, et Sirois a l’intention de convaincre l’entraîneur que je peux être un bon no 2 après une deuxième campagne tout en apprentissages dans la CPL.

L’an passé, ç’a été une saison plus difficile. J’ai passé un petit moment sur le banc, donc ç’a été une saison qui a forgé mon caractère, mon mental, s’est souvenu Sirois. L’année dernière, dans un sens, ç’a été un petit cadeau, parce que ça m’a préparé un peu pour ce que je peux vivre cette année. Je peux être un no 2 cette année, et quand je vais être appelé à jouer des matchs, il va falloir que je sois grand, que je sois important pour l’équipe, et c’est un peu ce que j’ai vécu en deuxième partie de saison dernière.

Gardien de but de l’année 2021 dans la CPL, Sirois s’est présenté au camp de 2022 du CF Montréal en convoitant le poste de no 1. Avec le recul, il conçoit qu’il avait les yeux plus grands que la panse : en 2021, James Pantemis avait disputé 18 rencontres de MLS et Sebastian Breza en avait joué 8, dont les 3 dernières.

Jonathan Sirois a passé deux saisons en prêt au Valour FC, dans la Première ligue canadienne. Photo : @ValourFootball/Twitter

Sirois devait battre deux gardiens avec de l’expérience récente en MLS. Il était donc logique que Valour lui fasse encore de l’œil. Mais pour lui, l’épisode CPL est terminé.

Je crois que cette année, mon objectif, c’est de rester ici, avec le club, à Montréal, a souligné Sirois en oubliant un instant le chaud soleil de la Floride. Je veux prendre des minutes en Championnat canadien et, ultimement, en MLS. C’est la prochaine étape pour moi. Tout ce qui est en lien avec un prêt, je crois que ce n’est plus quelque chose qui est possible en ce moment. Ce n’est pas quelque chose que j’envisage.

Sans être un vétéran, Sirois a désormais une certaine forme d’expérience à partager. Il a pu parler de son passage dans la CPL aux jeunes de l’académie qui débarquent pour la première fois dans le groupe professionnel – un passage qui, l’avait-il rappelé en janvier, l’a fait grandir tant comme joueur que comme personne.

Après avoir vécu l’adaptation à une nouvelle ville et à un nouveau championnat, Sirois en vit une autre qu’il n’avait pas prévue : celle au milieu qu’il a pourtant connu, au sein du club auquel il s’est joint pendant sa puberté.

Tu dois revenir après deux ans en prêt, t’adapter au niveau, recréer une chimie avec les joueurs, et ça prend un temps, a-t-il reconnu. J’ai beaucoup travaillé sur ça dans les dernières semaines, et plus le camp avance, plus ça s’améliore. Je me sens à l’aise. Pour le moment, ça se passe encore bien.

Sirois a encore une quinzaine de jours et quatre matchs amicaux pour s’y faire avant le début de la saison. Ça commence samedi, contre le Dynamo de Houston.