Connor Howe 4e du 1500 m à Tomaszow Mazowiecki

Le patineur de 22 ans a conclu la course à 1,10 s du vainqueur, le Néerlandais Kjeld Nuis (1 min 46 s 71/100), qui talonne plus que jamais le Canadien au classement. Fort de trois podiums consécutifs, Nuis n’est plus qu’à cinq points de Howe avec une épreuve à disputer, le week-end prochain, toujours à Tomaszow Mazowiecki.

Le Norvégien Peder Kongshauf (1:47,41) a pris le 2e rang, suivi du Néerlandais Patrick Roest.

Chez les autres Canadiens, Antoine Gélinas-Beaulieu, en 1:48,27, a terminé 7e, tandis que Tyson Langelaar (1:48,55) a conclu au 9e échelon.

Au 3000 m féminin, Isabelle Weidemann a été la meilleure représentante du Canada avec une 5e place en 4:08,91.

Valérie Maltais (4:11,25) a pris le 7e rang devant sa coéquipière Ivanie Blondin (4:13,16).

La Norvégienne Ragne Wiklund a triomphé en 4:05,96 devant la Tchèque Martina Sáblíková et la Néerlandaise Marijke Groenewoud par respectivement 0,08 s et 1,22 s.

Avant la dernière épreuve de longue distance de la saison, Weidemann est la Canadienne la mieux placée au classement de la Coupe du monde avec sa 3e place. Blondin est 5e et Maltais est 7e.

Au 500 m, les deux Canadiennes en lice, Carolina Hiller (39,00 s) et Brooklyn McDougall (39,33 s), ont respectivement terminé 13e et 18e. Le podium était composé de la Sud-Coréenne Kim Min-sun (37,90 s), de l’Autrichienne Vanessa Herzog (38,09 s) et de l’Américaine Kimi Goetz (38,11 s).

Une poursuite par équipe masculine est également au programme du jour.

Plus de détails à venir.