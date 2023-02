Frédérique Turgeon et Alexis Guimond au pied du podium du super-G de Saalbach

Un même classement, deux analyses différentes. Vendredi, les athlètes de paraski alpin Frédérique Turgeon et Alexis Guimond se sont tous les deux classés au 4e rang du super-G de la catégorie debout à la Coupe du monde de Saalbach, en Autriche. Si Turgeon était déçue de sa journée, Guimond, lui, y a vu des signes encourageants pour la course de samedi.

Turgeon a ajouté son nom à la liste des personnes affaiblies par un virus qui court dans l’équipe canadienne. Cela n’a toutefois pas été son principal obstacle. C’était plutôt une pause qui a interrompu la course pendant de longues minutes tout juste avant qu’elle s’élance dans le parcours.

J’ai attendu longtemps et la communication a été mal faite. On m’a dit plusieurs fois que je pouvais y aller et c’était vraiment déconcentrant. [Les officiels] se sont excusés. Et ça arrive des erreurs, sauf que, malheureusement, j’étais celle qui était dans le portillon de départ , a révélé la paraskieuse, en précisant qu’elle se sentait relativement bien avant la course.

Ce départ retardé a eu des répercussions tant sur sa préparation mentale que sur ses capacités physiques. Turgeon, qui skie sur une jambe, explique qu’elle doit gérer son énergie différemment de plusieurs de ses concurrentes.

Je dois préserver la force dans ma jambe, alors je devais m’asseoir, enlever mon ski, détacher ma botte, la rattacher, remettre mon ski… Après tout ce on-off, la concentration n’était plus là et je n’étais pas dans ma zone de course […] C’est une de ces journées où rien ne va, mais ce n’est pas grave. Je vais passer à autre chose , a ajouté celle qui mentionne avoir été trop directe dans sa ligne de course.

Les Allemandes Anna-Maria Rieder et Andrea Rothfuss (+0,06 s) ont réalisé le doublé devant la Française Aurélie Richard (+1,44 s). Le retard de la Québécoise a été de 1,73 s.

J’ai vraiment mal skié avec tout ce qui s’est passé, mais je ne m’en sors quand même pas si mal , a-t-elle conclu.

C’est jeudi que le virus a durement frappé Alexis Guimond, même s'il a pris le départ de la descente où il s’est classé 4e.

Au super-G, le Gatinois a récolté le même classement avec un retard de 2,82 s sur le gagnant, le Français Arthur Bauchet. L’argent est allé au Suisse Robin Cuche (+1,32 s) et le bronze à l’Autrichien Markus Salcher (+1,97 s).

Heureusement, Guimond a commencé à se refaire une santé dans les 24 dernières heures.

Je me sentais assez bien ce matin quand je me suis réveillé, alors je sentais que j’avais assez d’énergie et de potentiel pour être au sommet [du podium]. Ma mentalité ce matin, c’était de gagner. Malheureusement, je n’ai pas atteint mon but. Mais honnêtement, j’ai quand même fait une belle manche de super-G, malgré quelques erreurs.

Le Canadien Kurt Oatway, dans la catégorie des athlètes assis, n’a pas conclu sa descente.

Turgeon et Guimond boucleront la Coupe du monde de Saalbach samedi avec la tenue d’un deuxième super-G.